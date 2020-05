Šéf svazu hoteliérů a restauratérů: Až třetina restaurací skončí. Nechceme kompenzovat zisk, jen škody, abychom přežili

reklama

Po Praze prý už Stárek viděl pár otevřených zahrádek u restaurací. V tuhle chvíli ale na zahrádkách není nával. Vzhledem k nevlídnému počasí se nebylo co divit. Situaci ještě zkomplikují i hygienická opatření, že mezi hosty budou dvoumetrové rozestupy. Ale restauratéři už jsou zvyklí na celou řadu regulačních opatření, takže se přizpůsobí i dalším.

Zásadní problém prý je, že až 85 procent restaurací bylo v období celoplošné karantény zcela uzavřeno. Jen asi 15 procent restaurací realizovalo prodej z okénka. „Není to nic, co by ty restaurace zachránilo, ale byl to signál, jsme tu stále pro vás,“ uvedl Stárek.

A tím problémy nekončí. Podniky, které se v prvé řadě orientovaly na zahraniční turisty, ty mohou podle Stárka nechat v podstatě do konce roku zavřeno, protože vůbec není jisté, kdy nějaké zahraniční turisty nalákají.

„My o tom samozřejmě s ministerstvy, s celou vládou i s panem premiérem jednáme. My bychom byli rádi, aby tady existovaly dva projekty. Aby tady byl ještě alespoň tři měsíce program Antivirus, a pak aby tady byl alespoň nějaký fond na kompenzaci škod. Já vůbec neříkám zisku, ale škod,“ žádal v rozhlase Stárek. „Skutečně se domnívám, že když někdo padá na kolena, tak aby někdo přišel a řekl: My vám tady ty tři měsíce pomůžeme a pak už se starejte sami,“ pokračoval. S tím, že cestovní ruch dává práci asi 140 tisícům lidí, podnikatelé zde platí nikoli malé daně a teď by bylo podle Stárka správné, aby stát pomohl. Pokud nepomůže, až třetina restauračních zařízení může padnout.

Mohou padnout tím spíš, že neexistuje žádný program pro cestovní ruch a banky jsou v půjčování peněz restauracím velmi opatrné. „Je to čistě snaha o to, aby situaci, kterou nikdo z nás nezavinil, a v minulosti platil do státního rozpočtu poměrně vysoké částky, tak aby jim někdo pomohl,“ zopakoval Stárek.

V tuto chvíli ale takovouto pomoc nevidí. „Pro cestovní ruch programy nefungují,“ zdůraznil.

Kupříkladu kongresové hotely se tak ocitnou ve velkých problémech, protože teď nebudou moct dlouho počítat s tím, že uspořádají nějaký kongres.

Psali jsme: Šašek Zeman? Bolek Polívka k aktuální situaci Bouchne to, bojí se Prymula. Radí, co dělat. A už přišel výsměch David Snášel: Hejtmani byli zoufalí, volali mi v neděli večer, abych jim dovezl nějaké roušky. Teď se do mě obouvá Bartoš, který tehdy mlčel a neměl řešení Advokátka: Na to, abyste se chránili rouškou, nepotřebujete, aby vám to vláda přikázala. Na to, abyste nikam nejezdili, nepotřebujete, aby vám to vláda zakázala...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.