Šéf svazu obcí v rozhlase. Vysvětlil, proč je pro starosty problém se "svléknout donaha"

Předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl zavítal do pondělních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu. Moderátorce Marii Bastlové vysvětloval, proč se starostům mnoha měst nelíbí, že by se na internetu měli svlékat prakticky donaha. Alespoň pokud jde o jejich majetek.

Pro starosty je to tak důležité, aby nemuseli na internetu zveřejňovat všechen svůj majetek, že o tom opakovaně jednali s Andrejem Babišem (ANO), toho času premiérem v demisi.

„V tuto chvíli je to bezesporu to nejdůležitější téma, neboť hrozí exodus funkcionářů z radnic,“ varoval Lukl. „Nejde o to, že bychom chtěli něco tajit, že bychom chtěli něco skrývat. Jde o to, že některé ty informace jsou pro některé lidi natolik citlivé, že nevidí důvod, aby se takto svlékali donaha,“ vysvětlil postoj starostů host.

Pokud se občané na internetu dočtou, kolik máte peněz na účtech, že máte doma cennou sbírku známek a tak podobně, zaprvé jde o informace, které mohou nepoctiví lidé využít např. k vydírání. A pak to také ve spoluobčanech může budit závist. Řada radních a starostů nechce být předmětem závisti. Jediné, co chtějí, je, aby se jejich citlivá data nedostala do rukou komukoliv, nýbrž jen příslušným úřadům, které limituje zákon v tom, jak mají s informacemi nakládat.

Mgr. František Lukl, MPA BPP



starosta Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Lukl ocenil, že Babiš vyjádřil pochopení pro to, že lidé pracující na malých obcích mají obavy poskytovat veřejnosti tytéž informace jako politici na nejvyšší úrovni.

Kvůli zveřejňování majetku se navíc někteří lidé vůbec nemohou stát radními. Pokud jste zaměstnancem banky a banka nechce, abyste zveřejňoval svůj plat, prakticky se nemůžete stát radním ve své obci či městě.

Podle Lukla by stálo za to, rozdělit v zákoně obce podle toho, jak jsou velké, respektive jaké všechny úkony se v nich vykonávají. U nejmenších obcí je k úvaze, jestli informace o majetku radních neposkytovat jen na požádání.

Bastlová ovšem připomněla, že starostové vlastně pomáhají přímo i Babišovi, protože jejich povinnosti zveřejnit majetek plynou ze zákona o střetu zájmů, kterému se přezdívalo také lex Babiš. „Ale on tyto změny nechce využít ve svůj prospěch a chce oddělit ty, kteří se politice věnují tzv. na full-time, od radních na malých obcích,“ ujišťoval v rádiu Lukl.

Andrej Babiš ANO 2011

Premiér v demisi

předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Shodu na změně zákona je podle hosta třeba najít do konce měsíce, aby se povinnosti politiků v obcích zmírnily co nejrychleji. Pokud se nic nezmění, pak skutečně podle Lukla hrozí, že dojde k exodu radních na malých obcích.

Psali jsme: Majetková přiznání starostů a radních by měla být neveřejná, prosazuje Svaz měst a obcí Politici budou ode dneška přiznávat majetek hned při vstupu do funkce Faltýnek získal z Agrofertu 4,6 milionu. Komárek v majetkovém přiznání žertoval Byl to šťastný rok, ukázala majetková přiznání několika poslanců. Podívejte se sami

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp