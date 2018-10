Senát bych zrušil, levice upadá, Bakala vysál miliardy. A Romové... Miloš Zeman účtoval u Soukupa

Jako první zmínil Jaromír Soukup nový průzkum veřejného mínění, ve kterém podpora vlády stoupla, ale ukázalo se, že občané nedůvěřují Sněmovně a Senátu. Zemanova podpora zůstala přibližně stejná. Prezidenta prý těší, že když vládu jmenoval, tak její důvěra stoupá. Podle něj si to vláda i zaslouží. Podpora jeho samotného údajně odpovídá druhému kolu prezidentské volby. „Nemám, na co bych si stěžoval,“ uvedl k tomu prezident. Také blahopřál k důvěře starostům a upozornil, že tím nemyslí STAN, který na důvěře starostů prý částečně parazituje.

Druhá otázka směřovala na ministra zahraničí Petříčka. Miloš Zeman ocenil místopředsedu Hamáčka za návrh jiného kandidáta, než byl Miroslav Poche. „Sám jsem projevil vstřícnost,“ popsal Miloš Zeman fakt, že Petříčka jmenoval. Jaký bude osud Miroslava Pocheho, na to si prý musíme počkat. Nicméně Miloš Zeman pravil, že europoslanec má sedět v europarlamentu.

Dále byl na řadě Senát. Soukup začal tím, že komunisté se do Senátu nyní vůbec nedostali. Miloš Zeman to označil za podružné. Co je podle něj důležité, je fakt, že pouze 16,5 % voličů hlasovalo, což prý znamená, že občané Senát ignorují nebo jím pohrdají, a Zeman zopakoval svůj názor, že by měl být zrušen. Nicméně z pozměňovacích návrhů se mu líbilo, že se Senát postavil za Šumavský park, který je podle něj devastován zelenými fanatiky, ale Sněmovna tento návrh přehlasovala.

Fotogalerie: - Zeman, fanoušci a „fanoušci“

Pak přišla řeč na stranu, jejímž předsedou Miloš Zeman býval. Vyjádřil se, že ČSSD by poslal ke dnu rozpad tandemu Zimola – Hamáček, načež citoval další rozpadlé tandemy jako třeba Železný – Bobošíková. Pokud se to stane, zbudou podle Zemana v ČSSD Bernardové a Netoličtí a strana půjde ke dnu. Také bylo zmíněno, že když teď dva roky nebudou žádné významné volby, ČSSD má čas na tzv. domácí zabijačku. Prezident také okomentoval vyjádření Milana Chovance, že by strana měla nabídnout nové tváře a odejít do opozice. S Chovancem má prý přátelské vztahy, ale nesouhlasí s jeho postupem, ve vnitrostranických volbách skončil třetí a má se podle toho chovat, ale vyslovil se proti jeho vyloučení z ČSSD.

Dalším tématem byla energetika. Ministryně Nováková má již prý za úkol vypracovat finanční rámec pro nové jaderné elektrárny. Miloš Zeman okomentoval výroky Dany Drábové, která podle Soukupa řekla, že jihokorejská firma je pro zakázku nejlepší. Podle Zemana by se Drábová do toho neměla plést a uvedl, že kdo vyhraje tendr, ten je jeho favorit, ať už to bude kdokoliv. Prezident vidí jediný problém – zanášení ideologických kritérií do volby. O Drábové se ještě vyjádřil, že se vrhla na politiku, a dodal, že když řádí amatér, tak je to nejhorší.

Fotogalerie: - Zachraňme ČSSD 4

V souvislosti se stavem ČSSD nadhodil Soukup i téma komunistů, u kterých má dojít ke střetu předsedy Filipa a konzervativního křídla strany. Zeman prohlásil, že Vojtěch Filip je přirozenou autoritou, jinak by nebyl místopředsedou Sněmovny, a jeho kritici zatím nic nepředvedli. Úpadek levice je prý celosvětový. Zeman ho popsal jako kyvadlo, kdy se čeká, až voliči zapomenou na zklamání z působení strany ve vládě. Také dodal, že zájem o sociální témata klesá, neboť máme malou nezaměstnanost a životní úroveň roste. Levici prý navrhoval téma spoluúčasti zaměstnanců na vedení podniků – například formou zaměstnaneckých akcií nebo podnikových důchodových fondů.

Pak přišel čas na Zemanovy vulgarismy. Prezident uvedl, že Bakala a Kožený vysáli stovky miliard, tudíž si označení zaslouží. Nebylo to na truc Pokornému? ptal se Soukup. Prý nebylo, Zeman se vyjádřil, že Pokorný má tendenci k cenzuře i tam, kde se to nehodí, a o nepoužívání vulgarismů ho požádal až ke konci. Dále prezident zažertoval, že použil vulgární výraz znovu po čtyřech letech, a tak má právo za další čtyři roky použít jeden na rozloučenou, ale musí být adresný jako tyto.

Soukup potom nadhodil vyznamenání. Ptal se, zda zmíněný Krúpa svádí boj s Bakalou kvůli altruismu, nebo kvůli zisku? Zeman uvedl, že to může být obé, ale vyznamenává ho, protože ten boj je údajně těžký. Soukup ještě zmínil, že Bakalovi se nic nestalo, solárním baronům také ne, a zda by se nemělo spíše dělat něco, aby se stalo, místo vyznamenávání Krúpy a Aleny Vitáskové. Na to Zeman odvětil, že podporoval zákon o původu příjmů a také že ČEZ poskytl tým právníků, který se snaží najít cestu, jak předělat zákony, které byly pod tlakem Zelených schváleny a stojí ČR 48 miliard ročně.

V souvislosti s kontroverzními výroky načal Soukup diskusi o Romech. Podle Zemana nemáme statistiky s národnostní příslušností, takže přesná čísla nejsou. Uvedl, že jezdí do krajů, a starostové a občané mu tato čísla sdělili. Také pochválil Janu Maláčovou za návrh, že kdo odmítne nabízenou práci, bude dostávat pouze existenční minimum.

Jako poslední otázku přidal ředitel TV Barrandov a moderátor výzkum Evropské komise, že Češi mají šesté nejdražší hypotéky v Evropě. Podle nich je to tím, že nemáme euro. Zeman pravil, že byl pro euro do řecké krize, ale záchranný val ho přesvědčil „odložit“ euro s tím, že nevidí důvod, aby český občan platil za řecké dluhy. A přidal statistiku, podle níž je nezaměstnost v eurozóně vyšší a růst HDP nižší než ve státech EU, které eurem neplatí. Na závěr prezident divákům doporučil číst Příhody dobrého vojáka Švejka, řka, že v této knize je více vulgarismů než u něj.

Celý záznam pořadu ZDE:

