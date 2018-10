Nic dobrého si o nich nemyslím. Jiří Čunek se postavil za Zemana. Je to sprosté, ozvalo se z Respektu. A vzpomínalo se na Drahoše

Na sprostá slova z úst hlavy státu došlo tento týden v pondělním rozhovoru pro Český rozhlas, když přišla řeč na to, koho prezident u příležitosti 28. října vyznamená. „Já se dneska rozdávám, tak vám ještě řeknu jednu trojici. Ta trojice je spojena tím, že brojí proti ekonomickým zmrdům. V tomto případě já ten termín považuji za naprosto výstižný. Jsou jimi Viktor Kožený, Zdeněk Bakala, jsou to solární baroni a je to skupina kolem lehkých topných olejů,“ popsal Zeman, koho považuje za ekonomické lumpy.

Poté dodal, že vyznamená někdejší šéfku Energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou bojující proti solárním baronům, finančníka Pavola Krúpu, který si nebere servítky vůči Zdeňku Bakalovi, a někdejší poslankyni za hnutí ANO Janu Lorencovou, novinářku, která se věnovala kauze lehkých topných olejů.

Zemanova sprostá slova na adresu Viktora Koženého a Zdeňka Bakaly prý Čunka ale nepobouřila, naopak je to podle něj velmi zajímavé označení. „Já s panem prezidentem souhlasím. A poradím mu, že by toto vulgární slovo mohl nahradit i výrazem ‚zlojedi‘, tento novotvar se mi moc líbí. Já si nic dobrého o podnikání těchto dvou pánů nemyslím,“ zdůraznil s tím, že podnikat takto v oboru, ve kterém dělá Bakala, nás ekonomicky velmi poškozuje.

„A hlavně nás poškozuje to, že nálada v České republice pak klesá a velmi právem. Cítíme se podvedení a cítíme nespravedlivost, že se o nás vláda nepostarala, tak jak měla, když dělá takové věci,“ poznamenal Čunek.

Kromě toho se pak vyjádřil i k výrokům Zemana, že by zrušil Senát, či případně by mu sáhl na rozpočet. „Já to chápu vůči sobě i vůči Senátu a kolegům. Je to vzkaz od prezidenta: Pracujte lépe,“ vysvětluje si jeho kritická slova směrem k Senátu Čunek. Celý rozhovor ZDE.

Příklon Čunka na Zemanovu stranu pak neušel pozornosti Ondřeje Kundry, redaktora serveru Respekt.cz. Ten se na to konto ve svém tweetu pozastavil nad tím, že si lidovci říkají klidná síla. Vzhledem k Čunkovým vyjádřením by toto označení některých členů strany rovnou prý pozměnil na „sprostá síla“.

V reakcích pod jeho příspěvkemm mu pak někteří uživatelé připomněli, že pan Čunek se nedá však považovat za typického představitele lidovců. S těmito názory ve straně je prý spíše osamocený. Objevil se i názor, že nejspíše proto do jejich senátorského klubu nevstoupil slušný člověk, jakým je například Jiří Drahoš.

Psali jsme: Senátor Čunek: My totiž navádíme lidi, aby se soudili Jiří Čunek: Hnutí ANO je přijatelný partner. Měli jsme po sněmovních volbách vyjednávat s Babišem Kubera a Čunek: Na předsedu Senátu má nárok nejsilnější klub Králové senátních voleb Jaroslav Kubera a Jiří Čunek nad šachovnicí TV Prima. Byla to opravdu jízda









autor: nab