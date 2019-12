Senátor Goláň: Zlí, sprostí, chtějí zpátky totalitu. Kdo? Důchodci

Senátor Tomáš Goláň na svém facebooku osočil důchodce, kteří podle něj tvoří naprostou většinu anonymních, agresivních lidí na sociálních sítích. Podle něj je to proto, že tito lidé prožili své mládí v období totality, a proto se k němu podvědomě vrací. „Chtějí obnovit to, co zažili v mládí – čistý totalitní systém, kde existuje jenom jedna pravda, jenom jeden oficiální směr a jenom jeden vůdce, který za ně vyřeší všechny problémy,“ pustil se do důchodců Goláň.

Goláň si stýská, že v jeho mládí byli důchodci moudří, poskytovali rady a vedli mladé lidi správným směrem. „Byli to lidé, kteří nám chtěli jít příkladem. Proč? Protože to byli vesměs lidé, kteří zažili v mládí první republiku, a kteří chtěli obnovit to, co sami v mládí zažili. Ale tito důchodci už tu nejsou,“ posteskl si senátor. Anketa Stíhání Babiše obnoveno. Co by mělo nastat? Nic. Ať Babiš vytrvá! 94% Ať Babiš přenechá místo někomu z ANO 4% Ať jsou nové volby 2% hlasovalo: 6887 lidí

Místo toho je podle něj určitá část seniorů plná záště, agresivity a zloby. „Je to samozřejmě jenom malá část seniorů, ale ve skupině zlých, agresivních lidí, které morálka nezajímá, které nezajímá nějaká pravda, slušnost a respekt k druhým, kteří se schovávají za anonymitu sociálních sítí, tvoří důchodci naprostou většinu,“ má jasno Goláň, který vyjadřuje nad tímto stavem hlubokou lítost.

A přidává názor, proč se tak někteří dnešní důchodci chovají. „Chtějí obnovit to, co zažili v mládí – čistý totalitní systém, kde existuje jenom jedna pravda, jenom jeden oficiální směr a jenom jeden vůdce, který za ně vyřeší všechny problémy,“ vysvětluje na svém facebooku Goláň. „Je to logické, prožili v tom svá nejkrásnější léta a těžko si zvykají na to, že tato léta prožili ve lži. Vždy na pozadí jejich myšlenkových pochodů jim běží, že to tak hrozné nebylo.“

Je to podle něj skupina lidí, kterou nezajímají informace o tom, k čemu se vyjadřují, nezajímá je pravda. „Stačí jim, že jim jejich oblíbení politici nadiktují, co si mají myslet a oni to pak nekriticky přijímají a šíří po sítích. A pokud se někdo proti této jejich pravdě postaví, běda mu! Je třeba jej zničit a pourážet, či jinak jej dehonestovat,“ popisuje senátor a dodává, že je jim v jejich anonymitě jedno, co a komu píší, i když o tématu ani hanobeném člověku nic nevědí.

Poté Goláň citoval slova sociologa Ralfa Dahrendorfa. „Politický převrat se dá udělat během šesti dnů, hospodářství se dá uvést do pořádku během šesti let, ale pokřivení charakteru, způsob myšlení a chování, který byl vypěstován pod neustálým tlakem diktatury a jejích mocenských prostředků, tam bude potřeba 60 let,“ uvedl prý sociolog.

„Chování této skupiny jedinců je toho jasným důkazem. Máme štěstí, že už jsme tedy alespoň v polovině,“ přidal s výhledem na lepší budoucnost senátor Goláň.

