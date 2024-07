Senátor ODS neodevzdal majetkové přiznání. Už dvanáct let. Řídí se prý radami právníků

Člen horní parlamentní komory dlouhodobě argumentuje tím, že se kvůli válce v Sýrii k informacím o svém majetku nedostane. Je připraven opět platit pokutu za to, že nepodal majetkové přiznání, jak ukládá zákon, která může být až padesát tisíc: „Samozřejmě. Nic jiného mi nezbývá, já s tím bohužel nic neudělám. Majetek, který vlastním v cizině, tak vím, že existuje, ale neumím ho identifikovat. A pokud bych podal majetkové přiznání, které by bylo neúplné, tak by to bylo trestným činem, zatímco nepodání je přestupek. To je ten důvod, proč mi právníci doporučili, abych to nepodával,“ uvádí sneenátor.

Zákon o střetu zájmů, který tuto povinnost politikům ukládá, se však o takovém výkladu nezmiňuje. Nwelati však odmítá, že by ve věci dělal právní kličky. „Není právní klička. Pokud bych nepřiznal veškerý majetek, tak to může být kvalifikováno jako trestný čin. Zatímco když to nepodám vůbec, tak je to přestupek,“ zopakoval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

„Proberu to s právníky, a pokud mi doporučí, že mám zariskovat, tak zariskuju, ale zatím mi to nedoporučili. Musím dělat to, co je správné pro mě, i to, co je pro voliče. Mám tam objektivní překážku a právníci mi i doporučili, že bych se mohl obrátit na změkčení tvrdosti zákona, takový institut zákona funguje, a to zvažujeme,“ dodal senátor.

Odmítá, že by něco tajil, ale přesvědčovat voliče nechce, názor si prý musejí udělat sami. „Voliči to vědí. A když mě budou chtít zvolit, tak mě zvolí, a když mě nebudou chtít zvolit, tak mě nezvolí,“ uvedl Nwelati, který bude senátorský mandát obhajovat.

Na dotaz, zda mu jeho jednání připadá fér vůči ostatním politikům, kteří ze zákona své majetky veřejně obnažují, následně uvedl: „Úplně fér to není, ale já s tím nic neudělám. Jakmile údaje o majetku zjistím, tak to určitě udělám,“ řekl k podání majetkového přiznání. „Jinak majetkové přiznání do doby, než bylo potřeba přidat majetky nabyté v zahraničí, jsem podával,“ dodal Nwelati.

