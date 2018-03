Senátor Valenta: Hlasoval bych pro vystoupení z EU. Pokud by se ale změnila, možná bych změnil názor

Senátor a podnikatel Ivo Valenta, který již vlastní Parlamentní listy, se rozhoduje pro nákup dalších médií. Podle něj jsou Parlamentní listy stejně geniální projekt jako Facebook. Valenta to řekl v rozhovoru pro iHNed.cz, kde mimo jiné zmínil i to, že je pro odchod z Evropské unie.

Spolumajitel Parlamentních listů a některých regionálních televizí v poslední době také majetkově vstoupil do Pravdy na Slovensku.

Co se týče médií, Valenta uvedl, že chce zaplnit český a slovenský mediální trh. Zvažuje ještě nákup nějaké další regionální televize. „Jsem hráč, který nechce utrácet miliardy, je lepší něco pomalinku a po menším vytvářet a potom za to utržit velké peníze,“ míní a dodává, že k médiím přistupuje jako k byznysu. Tištěnou Pravdu prý ani neviděl. .

„Parlamentky jsou geniální periodikum, protože jejich zakladatelé objevili díru na trhu a udělali něco ve smyslu Facebooku. Například si tam na jednom místě může kdokoliv publikovat své příspěvky, což jinde nemáte. V jiných médiích o vás někdo napíše něco, co nemusí být vůbec pravda, a vy nemáte šanci reagovat. Na Parlamentních listech můžete hned reagovat, což je vynikající,“ tvrdí Valenta a dodává, že server se snaží vyvolávat diskusi a aby žádná témata nezapadla.

Jak však dodal, novináře serveru ani nezná. „Nikdy jsem tam v redakci nebyl. Nechávám to plně na nich. Pokud budou Parlamentní listy ekonomicky fungovat, budou dělat výsledky, tak budu spokojený. Pro mě je opravdu hlavní ekonomika. To znamená, že za dva tři roky se budu dívat kolem sebe a budu je chtít prodat,“ míní muž, jenž chce v nadcházejících volbách kandidovat do vedení města Zlín.

Co však Valenta nepředpokládá, je to, že by mohly být předčasné volby do Poslanecké sněmovny. „Andrej Babiš se domluví se socialisty a komunisty,“ řekl Valenta. Jeho samotného ani příliš práce ve Sněmovně neláká. „Senát mě víc naplňuje, je to mandát od lidí z regionu a hlavně je to práce pro lidi v regionu,“ tvrdí.

V rozhovoru pak Valenta také uvedl, že by hlasoval pro vystoupení z Evropské unie. „Pokud by se ale Evropská unie změnila, možná bych změnil názor,“ dodal. V minoritě, kterou v současné době v EU máme, nemáme podle něj šanci nic prosadit.

autor: vef