Senátor Wagenknecht, který měl kdysi dostat od Babiše facku, dorazil do DVTV a spustil: Premiér lže, porušuje zákony, pokouší se o převzetí státu

Senátor Lukáš Wagenknecht, zvolený s podporou Pirátů, je přesvědčen, že kauza Čapí hnízdo je dotačním podvodem. Je o tom přesvědčen i navzdor tomu, že státní zástupce Jaroslav Šaroch stíhání zastavil, s tím, že trestný čin se nestal.

„My víme, že projekt Čapí hnízdo byl dotační podvod, že to byla zpronevěra evropských peněz a porušení evropského práva. To konstatovala Evropská unie prostřednictvím svých orgánů, která má právo ty zákony nastavovat a vykládat. Takže to podvod je. A pak máme výrok českých státních zástupců, kteří říkají, že ten závěr EU je v pořádku, ale podvod to není. Ale není možné mít podle evropského práva něco špatně, a podle českého dobře. To není možné,“ zdůraznil Wagenknecht. Ten v minulosti působil na ministerstvu financí jako náměstek Andreje Babiše, ale pak se rozešli ve zlém. Podle novinářů z Echo24.cz měla jejich spolupráce skončit tím, že dal Babiš Wagenknechtovi facku.

Psali jsme: Wagenknecht, kterého prý profackoval Babiš, si našel novou práci

Andrej Babiš prý vrazil náměstkovi facku, spekuluje server

Pojem „dotační podvod“ byl evropským společenstvím nadefinován někdy v roce 1996 a Česká republika by se podle toho měla chovat, když je členským státem EU. A pokud tak nečiní, může se prý celá Česká republika ocitnout v problémech.

Stejně tak Wagenknecht ani na vteřinu nepochybuje o tom, že Babiš je ve střetu zájmů, protože si podle jeho názoru uchovává vliv v Agrofertu a současně se jako premiér členské země EU podílí na debatách o sestavování rozpočtu. Středočeský kraj řízení o Babišově střetu zájmů zastavil, čemuž se podle Wagenknechta nelze divit, když v čele krajského úřadu stojí l Babišovi velmi loajální hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová ANO 2011



hejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Senátor zdůraznil, že podle evropského práva je Babiš ve střetu zájmů, ale české úřady jdou proti tomuto evropskému právu, ačkoli prý ani nemají prostředky k tomu, aby zjistili, zda Babiš opravdu ovládá svá média, či nikoliv.

Babiš tvrdí, že v žádném střetu zájmů není, a jde jen o komplot evropské auditorské mafie právě v čele s Wagenknechtem. Co na to říká sám Wagenknecht?

Ing. Lukáš Wagenknecht BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je to trochu úsměvné. Podle mě, když nemá věcné argumenty, tak vlastně pomlouvá a vypouští takovéhle nepřístojnosti do médií. Myslím si, že v roli senátora už nemá cenu na to nějak zásadně reagovat. Zkrátka je to člověk, který opakovaně lže, neříká pravdu a nemá věcné argumenty,“ udeřil na předsedu vlády Wagenknecht.

Babiš podle jeho názoru převzal český stát. „On převzal stát jako osoba, která je skutečným majitelem celého holdingu (Agrofert) a zároveň je premiérem, tím pádem má vliv i na ten samotný stát. A převzal stát tím, že dál porušuje zákony, např. že dál čerpá dotace neoprávněně, dodává zakázky ve velkých objemech, třeba Čepru, neoprávněně a tak,“ pálil senátor do předsedy vlády ostrými slovními náboji.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Orgány Evropské unie podle Wagenknechta jasně řekly, že v kauze Čapí hnízdo došlo k dotačnímu podvodu, a české orgány by podle toho měly jednat.

Psali jsme: Senátor Wagenknecht, kolega Lásky, napsal nejvyššímu žalobci. Chce znovu rozjet zastavené řízení proti Babišovi Ministryně Schillerová má přes PL vzkaz pro senátory Czernina a Wagenknechta Spor o Babiše pokračuje. Ministerstvo financí vrací úder senátorům Senát není utřinos! Czernin si tvrdě došlápl na Schillerovou, kvůli Babišovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp