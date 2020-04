Senátor Žaloudík k EU: Toto jsem od nich čekal, nesplnili to! Vysvětlení hromady mrtvých v Belgii

Onkolog a senátor Jan Žaloudík se jal znovu vysvětlovat, proč považuje přístup vlády občanů ke koronaviru za chybný. Vláda podle jeho názoru na počátku jednala ze strachu ze svých vlastních občanů. Umí to prý pochopit, ale teď podle jeho názoru přišel čas začít se vracet k normálnímu životu. „Já si myslím, že se to bude muset uvolnit. Že by ta veřejnost měla říct, fajn to bylo, udělali jste všechno, co jste mohli, vyděšení jsme byli všichni... ale už dost a stop,“ uvedl Žaloudík.

reklama

Senátor Jan Žaloudík (za ČSSD) ve vysílání televize Nova vysvětloval, proč považuje počítání nakažených a zemřelých v souvislosti s nemocí COVID-19 za chybné. Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 3% Ne 95% Nevím 2% hlasovalo: 4947 lidí

„Když se podíváme na Belgii, která má největší výskyt na milion obyvatel, je to přes 450, a my máme 20 na milion obyvatel, tak to každého zaskočí, proč je tam takový rozdíl,“ začal Žaloudík.

A obratem se řečený rozdíl pokusil vysvětlit. Zdůraznil, že Belgičané počítají do této statistiky úmrtí na plicní choroby a každý starší člověk, který už nějakou dobu leží na lůžku a léčí se s nějakým závažným onemocněním, tak pravděpodobně má i nějakou formu zápalu plic, a proto mají Belgičané situaci horší.

„Proto to jediné, co jsem na počátku čekal od Evropské unie, že stanoví nějakou jednotnou metodiku počítání. Ale moje Babička říkávala, že když se nechce, tak je to horší, než když se nemůže,“ podotkl senátor a onkolog v jedné osobě.

Pár slov pronesl i na konto vlády. Když měl říci, co udělala v koronakrizi dobře, měl jasno.

„Já budu vládu hájit. Ona jednala se strachem. Možná se strachem z koronaviru, ale zejména se strachem z občanů. Kdyby vláda řekla ‚nebudeme dělat nic‘ a potom se zjistilo, že někdo umřel, tak budou lidé chtít odvolání (vlády) a budou demonstrace. Takže oni jednali pod jakýmsi tlakem. Jestli se toho mělo dělat míň, nebo víc, já bych to teď vůbec neanalyzoval, protože sám nevím, jestli bych se choval jinak. Právě pod tlakem světa, pod tlakem médií, pod tlakem veřejnosti. Ale určitě bych z toho teďka hodně rychle vycouvával,“ konstatoval.

Psali jsme: Senátor Žaloudík se neudržel: Roušky jsou psychosociální jev. Díky nim je na dálku vidět, jestli hrajete hru, nebo ne

Neváhal ani, když měl říct, co udělaly špatně vlády Itálie a Řecka. Chyba prý možná byla, že nastěhovaly případy jen do pár nemocnic, kde pak začali umírat lidé. Lidem na jihu Evropy, kteří ve vyšším věku sedí u stolečku venku na ulici a popíjejí kávičku, psychicky neprospívá zavření do nemocnice.

Ale virus sám se prý chová přirozeně jako všechno živé v přírodě. Napřed sledujeme lineární nárůst nemocných, pak exponenciální, po které přichází fáze stacionární a nakonec vymizení. „Takhle se v přírodě odvíjí všechno, i ambice politiků i sexuální aktivita,“ podotkl Žaloudík.

Senátor je jednoznačně přesvědčen, že měl nouzový stav skončit 30. dubna.

„To jednoznačně. Já nechci nikoho podezřívat, ale vím, že ten nouzový stav umožňuje leccos. A hlavně vy jako občan si v tom nouzovém stavu moc neškrtnete, protože když něco uděláte v nouzovém stavu, třeba chodíte bez roušky, tak ten trest může být daleko vyšší, než když je to normální otevřený systém,“ podotkl.

Republika by se podle jeho názoru měla začít vracet k normálnímu životu.

„Já si myslím, že se to bude muset uvolnit. Že by ta veřejnost měla říct, fajn to bylo, udělali jste všechno, co jste mohli, vyděšení jsme byli všichni, teď máme jakousi zkušenost i pro příště, kdyby přišlo něco vážnějšího, ale už dost a stop. Je jaro, je hezky, odrouškovat a úsměvy,“ konstatoval Žaloudík.

Už na půdě Senátu před pár dny varoval, že strach z koronaviru zabíjí. Nezabíjí ale samotný virus, ale kupříkladu nemoci, které kvůli obavám z koronaviru mohou být zanedbány. Zanechává to prý šrámy i na společnosti jako celku.

Psali jsme: Senátor Žaloudík se neudržel: Roušky jsou psychosociální jev. Díky nim je na dálku vidět, jestli hrajete hru, nebo ne ČT se zbláznila, řekl profesor Žaloudík. Teď ho v ČT griloval Kubal, on ho odpálil. A vtipně o ČSSD... Klaus st.: Občané, povstaňte proti vládě! Roušku už dlouho nepřežiju Hřebejk, Šmucler, Cikrt, Martínek a další. Výstup naštvaného senátora-lékaře strhl lavinu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.