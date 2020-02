Senátor dostal sodu kvůli ČT. Útok! hlásí a mluví o Rusku. A lidé se ozvali

Senátor Tomáš Goláň si stěžuje. Na jeho profil prý proběhl organizovaný útok obránců Ruska a Trikolóry a chtěli mu „zavřít ústa“. Za to, že se odvážil prohlásit, že Hana Lipovská do Rady ČT nepatří a podepsal petici senátorů, která měla Českou biskupskou konferenci přimět, aby stáhla její nominaci. Hanu Lipovskou srovnal de facto s Helenou Válkovou. A na závěr prohlásil, že je pro skupinu asi moc důležitý, když na něho proběhl takovýhle útok. Ale už se ozval jeden z jeho kritiků, že si peticí pod sebou podřízl větev.

Pro kontext, Tomáš Goláň je jeden ze senátorů, který se podepsal pod otevřený dopis, jenž měl za cíl přimět Českou biskupskou konferenci stáhnout nominantku Hanu Lipovskou z kandidatury do Rady ČT.

Minulé úterý Goláň zveřejnil příspěvek, ve kterém demonstroval, proč „nechce Hanu Lipovskou“ tím, že zveřejnil seznam rozhovorů a článků ekonomky.

„Jsme demokracií západního typu a ať se to někomu líbí nebo ne, prioritou naší zahraniční politiky jsou vazby na EU. Pokud někdo takové zařazení odmítá a chce nás vrhnout na východ, jedná proti zájmům tohoto státu. Ekonomka Lipovská se stala novou tváří Institutu Václava Klause, aby oživila již ohleděnou skupinu stávajících členů. Je jí 30 let a většinu svých článků publikuje v Parlamentních listech,“ napsal Goláň.

Diskuse po Goláňovým příspěvkem byla bohatá a zřejmě ne všechno se senátoru Goláňovi líbilo, protože se rozhodl svůj postoj ještě objasnit.

„Paní Hanu Lipovskou nepodporuji do Rady ČT hlavně proto, že odmítá veřejnoprávní média a dále i proto, že jde proti oficiální zahraniční politice naší země. Všechny, kteří s tímto mým názorem nesouhlasí, prosím, aby mi sem dali odkaz, z kterého čerpali, aby se totiž nemuseli všichni pořád dokola opakovat, že můj postoj je nedemokratický, když jí bráním v kandidatuře, že je to jako za socialismu. Přečtěte si, co jste napsali. To opravdu myslíte vážně? Víte vy vůbec, jak funguje demokracie? Vždyť vy tu vracíte socialismus,“ obvinil diskutéry.

Tomáš Goláň

„Když se nám něco nelíbí, tak to prostě řekneme. Přesně toto demokratické právo způsobilo, že stáhla kandidaturu na ombudsmana paní Válková. A to bylo v pořádku, ne?“ srovnal Goláň mladou ekonomku s bývalou ministryní, která sama stáhla svou nominaci, když vyšlo najevo, že spolupracovala s prokurátorem Urválkem.

„Myslíte si, že je Francie nedemokratická? Stávkují tam a demonstrují pokaždé, když se jim něco nelíbí. A je to zatracený a dlouhodobý nátlak! A zatraceně to ostatní omezuje, ale oni to respektují! Ano, toto je demokracie, co se děje ve Francii, ne papouškování názoru vašeho oblíbeného politika, o tom, že je to nátlak a nedemokratické a že je to jako za socialismu. Ještě tam chybělo, že je to kampaň. Nezneužívejme slovo demokracie k tomu, abychom někomu zavřeli ústa,“ vyzýval Goláň.

„A už se těším na další komenty, jak jsem koho zklamal... Když nebudete mít přehnaná očekávání založená na tom, že každý váš oblíbenec bude ctít jenom vaši pravdu, pak nebudete prožívat ani svá zklamání. Lidé, FB není reálný život, takže si zkuste tu svou odvahu a energii nasměrovat na reálné věci a ne do bitev na FB. Venku je tvůrčí energie třeba mnohem více...“ pravil ještě.

Toto pondělí se ovšem senátor ozval znovu na téma Facebook a „organizované útoky na něčí profil“. „Nejprve se vytvoří určitá skupina či komunita, která je plná podobně smýšlejících lidí. Jedná se většinou o občany, kteří mají podobné politické názory a jsou velmi frustrováni politickým vývojem v naší zemi (někteří i svými osobními neúspěchy). Většina profilů členů takové komunity je bez fotek a se smyšlenými jmény (např. Pokrokový euroobčan), případně se jmény vypůjčenými od známých osobností. V těchto skupinách pak určení členové svými negativními zprávami a negativními pohledy na cokoliv v těchto lidech jejich frustraci prohlubují, pomocí podprahových zpráv vyvolávají v členech emoce, které v nich přetváří na zlost a na nenávist.

Pak jen stačí označit cíl, na který je nutno zaútočit a členové se na něj vrhnou jako hladoví psi. V rámci útoku pak opakují vše, co jim moderátor předepíše, a ještě k tomu přidají dostatek vlastní nenávisti a často i sprostoty. Příspěvek většinou nikdo nepřečte celý, útočníkům tak stačí pouze to, co si přečetli ve skupině, a naprosto jasně vědí, proč je nutno autora dehonestovat, nejlépe pak zničit a kdyby to šlo, minimálně popravit, lépe však ukřižovat. Vše pod záminkou vysokých cílů jako je ochrana vlasti, pravdy nebo demokracie. Totiž vždy se i v minulosti ta největší svinstva prováděla pod záminkou vyšších cílů,“ popsal Goláň, jak si myslí, že takové skupiny fungují a postěžoval si: „Minulý týden v úterý byl podobný útok zaměřen i na můj profil.“

A v dalším příspěvku jmenoval své trapiče jako skupinu „Jsme tu originál 1984“. „Tato skupina vznikla jako protiklad skupiny ‚Jsme tu‘, kterou založil Člověk v tísni a jako protiklad webu manipulatori.cz, který informuje o lžích serverů aeronet.cz, sputnik.cz a dalších, snaží se je vyvrátit a který taky komentuje lživé informace šířené mezi lidmi formou řetězových mailů nebo v rámci sociálních sítí. Že stojí za výše uvedenými weby ruská tajná služba, je všeobecně známo, je tedy podivné, že tato skupina ‚Jsme tu originál 1984‘ útočí na skupiny, které proti lžím z těchto zdrojů bojují. Má za cíl napadat pozitivní komentáře, které se týkají EU, životního prostředí, má útočit na lidi, kteří pracují proti zájmům Ruska, Trikolóry a podobně orientovaných skupin,“ tvrdil Goláň.

Členy této skupiny jsou údajně příznivci Trikolóry a okrajově i SPD. „Na výzvu někoho zaútočí na každého, kdo je proevropský a kdo jim stojí v cestě. Jakmile zjistí, že se někde vyskytuje diskuse, která by mohla poškodit zájmy, které hájí, okamžitě zaútočí. Jedná se tak o velmi zákeřnou a nebezpečnou věc, která má v očích facebookové komunity navodit a vytvořit jasný pocit, že jejich názor je většinový a že takto smýšlí tedy i většina občanů této republiky. Díky mlčící většině se jim to i daří, i když jsou v rámci FB marginální komunitou (700 členů),“ pravil senátor a přidal odkaz na skupinu a snímky, kde se skupina měla údajně angažovat v diskusi o přejmenování náměstí před ruskou ambasádou.

„Když se podíváte na post Milionu chvilek, na který zacílil opět Petr Nachtmann, uvidíte, že tam jsou úplně stejní lidé, jako pod mým postem, neboť on zavelel i k útoku na mé stránky. Tato výzva bude za pár dní odstraněna, aby nevzbuzovala podezření, že postupují zcela účelově. Stejně tak byly odstraněny obě výzvy k útoku na můj profil, které jsem si nestačil uložit. Vypadaly stejně, ale s mnohem podrobnějším návodem,“ tvrdil senátor.

Goláň se znovu ozval o dvě hodiny později a tvrdil, že členové „Jsme tu originál 1984“ strhli další. „Tato lavina pak strhla i ty, kteří nejsou proti mně úplně nepokrytě zaujati, kteří pak dokonale splnili funkci tzv. užitečných ‚bláznů‘, kteří doposud vůbec ani netuší, k čemu byli zneužiti. A tak pod záminkou demokracie byla má stránka zaplavena nenávistnými komentáři, což se nestává v tak krátkém čase ani v případě, kdy jakýkoliv příspěvek sponzoruji.“

„Zejména zajímavá byla slova o demokracii, o které tady nikdo nic neví, protože tady již více jak 60 let vůbec nebyla,“ rozohnil se Goláň, ale uznal, že o demokracii z vlastní zkušenosti nic neví. „Já o demokracii z vlastní zkušenosti taky nevím nic, vím toho ale hodně od své babičky, která mi vždy její zásady vštěpovala a která se i osobně potkala s T.G.M., po němž jsem dostal i křestní jméno. Vždy mi říkala, že pokud něco považuji za nesprávné, musím se ozvat, ať se to někomu líbí nebo ne. Narodila se v roce 1900 a zemřela až v roce 1990, takže zažila všechny etapy našeho vývoje ve 20. století.“ Fotogalerie: - Mítink ČSSD ve Vsetíně

„Ve věci kandidatury Hany Lipovské jsem tedy velmi jasně, srozumitelně, ale slušně a pokojně, vyslovil svůj postoj k její nominaci a najednou jsem byl nedemokratický a totalitní živel, který kádruje a který nás vrací zpět do socialismu. Že to ale byli právě tito útočníci, kdo se chovali jako za socialismu, protože nesmiřitelně nenávidí opačný názor a chtějí za něj kamenovat, jim jaksi nedošlo,“ trval Goláň na tom, že zasílat petice, ve kterých se tvrdí, že je žádoucí, aby se od Hany Lipovské ČBK distancovala, je projevem demokracie.

„S vaším názorem můžu často nesouhlasit, ale budu celý život bojovat za to, abyste ho mohli mít (parafráze na Voltaira), to je moje hybné heslo. Odlišným názorem však zcela jistě není lež. V rámci útoku však nikdo nebojoval za skutečnou demokracii, tam všichni bojovali pouze za to, abych držel ‚hubu a krok‘ jako za starých časů,“ argumentoval senátor, proč heslo francouzského spisovatele neplatí u všeho.

O další dvě hodiny později už Goláň dospěl k závěru, že je pro skupinu Jsme tu originál 1984 velice důležitý. „Proč došlo k útoku na mě? Asi jsem svým postojem někomu zatraceně šlápl na kuří oko. Armáda, která byla proti mně nasazena a intenzita, s jakou byl útok veden, jasně ukazují, že zájem na diskreditaci mého názoru a mé osoby byl eminentní.“

Vyloučil, že by její členové jen mrhali energií. „Určitě ne, protože následující den na můj další příspěvek vyhlásila útok jedna členka skupiny a nám již známá jména se opět přidala. Můj názor byl prostě nebezpečný, a proto bylo nutno vytvořit dojem, že jsem blázen a že si to taky myslí většina společnosti. Takto se manipuluje s veřejným míněním, takto se vytváří falešné dojmy. Podobné útoky jsem zažil pouze při kritice invaze vojsk Varšavské smlouvy v rámci jejího 50. výročí a taky při připomenutí 50. výročí úmrtí Jana Palacha nebo při připomenutí 60. výročí povstání v Tibetu,“ svěřil se senátor.

„Nejvtipnější je, že poslové těchto skupin pak zůstali navázáni na můj profil, aby mohli kdykoliv zaútočit znovu, kdyby bylo potřeba. A poznáte je tak, že znovu budou útočit i na všechny posty, které jsem teď o nich zveřejnil, čím jasně potvrdí, že jsem trefil hřebíček na hlavičku, protože víme všichni, že potrefená husa nejvíc kejhá! A některým z nich už ujely nervy v minulých dnech, když mi byli schopni znovu nadávat za můj odlišný názor i v situaci, kdy se tvářili, že mi blahopřejí za získání nejprestižnějšího ocenění, jaké může daňový poradce získat, a tím je Daňová osobnost roku v soutěži Daňař roku pořádané společností Wolters Kluwer,“ chlubil se na závěr.

Na senátorovu dlouhou tirádu o tom, jak se stal cílem organizovaného útoku skupiny, která dle něho prosazuje zájmy Ruska, už reagoval Josef Provazník, jeden ze signatářů protipetice 19 synátorů. „Pavel Pešan, coby jeden z vlivného uskupení 19 synátorů, vyfasoval ban na měsíc. Těsně před tím diskutoval na zdi Tomáš Goláň – senátor. Padlo snad slovo ‚neobolševik‘, což mi v tomto případě nepřijde jako nic urážlivého. Když senátor ze své pozice brání kandidovat bezúhonnému svéprávnému občanu ČR do veřejných funkcí, chová se jako neobolševik. Co je na tom k nepochopení?“ pravil.

Dodal: „Pan Goláň ale místo omluvy a sypání si popelu na hlavu kňourá, že je proti němu vedena ‚kampaň‘. Dejme tomu. Ale je to nekoordinovaná kampaň. Kampaň za demokracii, Kdo se chová nedemokraticky, musí nést za své jednání odpovědnost.“

„Ale nervozitu pana Goláně chápu. Do Senátu se dostal v doplňovacích volbách prakticky z uleknutí a cca 6000 hlasy. Za pár měsíců jsou ve Zlínském kraji ‚normální‘ senátorské volby a to už bude o něčem jiném. Navíc i tím podpisem na petici Hilšera si Goláň řekl předem o porážku. On to ví, nás 19 synátorů to ví a já jsem si jistý, že se podle toho tamější voliči zařídí.

Být ze Zlínského kraje, tak proti němu snad kandiduji i já sám. Ani bych nepotřeboval dělat žádnou kampaň. Jen bych ukazoval jeho podpis na té totalitářské petici a mlel pořád dokola, že já demokracii na rozdíl od něho ctím a zastupoval bych v Praze i lidi s odlišným názorem. Byla by to bezpracná výhra,“ prohlásil Provazník, že Goláňovy dny v Senátu jsou sečteny.

