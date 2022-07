Senátor z kraje, co hoří. Došla mu trpělivost a vychrlil na kameru všechno

reklama

Senátor a místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (za STAN) v rozhovoru pro CNN Prima News konstatoval, že samosprávy obcí v Českém Švýcarsku varovaly Národní park, že brzy může přijít velkým problém. A to se také nakonec stalo.

Linhart má za to, že vedení parku situaci podcenilo. Kdyby si počínalo jinak, mohla by být dnešní přírodní katastrofa mnohem menší.

„Když jsem se vracel v neděli večer z Liberce (do Krásné Lípy), tak už za Libercem byl vidět kouř. To je nebývalý. A Přijel jsem domů a v televizi jsem slyšel, že je to vlastně v pořádku. A to se opakovalo i v pondělí. A to už jsme v Krásné Lípě, která je asi 15 kilometrů daleko, měli nad hlavami obrovské dýmy. Jel jsem se podívat i na vyhlídku, ze který bylo vidět, že se děje něco nevídaného. Ale pořád jsem slyšel v televizi, že vlastně je to v zásadě pod kontrolou,“ upozornil senátor.

„Ale měl jsem i informace od lidí přímo z místa, od hasičů, kteří říkali, že je to ohromný a že se to možná podceňuje,“ pokračoval Linhart s tím, že volal šéfovi hasičů generálovi Vladimíru Vlčkovi i ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) a pak se prý začalo něco dít.

Od roku 2016 vedly samosprávy debatu, co dělat se dřevem po kůrovcové kalamitě. Členové samospráv na to podle senátora dlouhodobě upozorňovali a dlouhodobě čelili výsměchu ze strany vedení Národního parku.

„Bylo nám říkáno, že jsou výzkumy, podle kterých toto dřevo nehoří a podobné voloviny. Tak já nevím, co tam dneska hoří, jestli ne to dřevo. Tam bylo 2,5 milionu kubíků suchého dřeva, u kterého nebyla otázka, zda to bude hořet, ale kdy. My máme k dispozici i směšné písemné odpovědi, že toto dřevo nehoří. A dneska to vidíme,“ rozčiloval se dál Linhart. „A bohužel se obávám, že až to zmizí z obrazovek za měsíc, tak to zůstane bez vyvození odpovědnosti,“ rozčiloval se dál.

Podle něj nelze sázet na nějaké „řízené požáry“, jaké známe z rozlehlých národních parků v USA. Linhart se domnívá, že nejen problémy s kůrovcem, ale i další problémy je třeba řešit jinak než dosud.

„Je to na Ministerstvu životního prostředí, já mu nevelím, ale prostě je to na reflexi toho ministerstva. ... Ale já se obávám, že oni to přejdou a vymlčí to,“ vyjádřil pochybnosti, i když jedním dechem dodal, že ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL) se situaci věnuje.

