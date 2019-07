Senátoři promluvili o žalobě na Zemana. „Jste ubožáci,“ ozvalo se

Předseda senátorského klubu Starostů a nezávislých Petr Holeček konstatoval, že si je vědom závažnosti podání žaloby na prezidenta republiky. „Je to věc, která by neměla být, ale my cítíme, že se pan prezident svými kroky a mnoha činy vymyká Ústavě. A my bychom právě chtěli, aby nám Ústavní soud řekl, jestli prezident republiky činí špatně, jestli činí v rozporu s Ústavou. My nejsme jeho soudci, ale jsme jediná instituce, samozřejmě s podporou Poslanecké sněmovny, která má prezidenta hlídat,“ řekl Holeček s tím, že většina senátorů STAN žalobu podpoří.

Růžička dodal, že Miloš Zeman porušuje Ústavu opakovaně. A možná i cílevědomě. „A já si myslím, že jít do boje není vůbec špatná věc. Rád si vzpomínám na svůj oblíbený film Přelet nad kukaččím hnízdem, kde se hlavní hrdina pokusí ze země vytrhnout mramorovou vanu, a i když se mu to nepodaří, tak nakonec řekne ‚alespoň jsem to zkusil, chlapi‘,“ dodal k tomu Růžička.

Jedna z dam označila senátory za „ubožáky“. Další diskutéři jí dali za pravdu.

V diskusi pod videem se však objevovala také slova podporující krok senátorů. Lidé měli jen obavy, aby bylo rozhodnutí senátorů vůbec k něčemu dobré, když není příliš pravděpodobné, že poslanci žalobu podpoří. Bez podpory poslanců však tato žaloba k soudu nedoputuje.

Pavera věnoval pozornost také zákonu o EET. „Vláda často proklamuje, jak podporuje naše podnikatele, ale opak je pravdou,“ řekl jasně. Senátoři chtějí drobným živnostníkům umožnit, aby byli od povinnosti zavést elektronickou evidenci tržeb zcela osvobozeni, nebo alespoň aby mohli používat papírové bločky.

autor: mp