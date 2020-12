Senzace kolem Navalného: Ruský zpravodajec mu prý omylem prozradil, že jej chtěl zavraždit, ale nepovedlo se to

Navalnyj zavolal svému údajnému vrahovi Konstantinu Kudrjavcevovi pár hodin před zveřejněním vyšetřování investigativních týmů serveru od Bellingcatu, CNN. Ten v domnění, že hovoří se zástupcem generálního tajemníka ruské bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa, Navalnému prozradil podrobnosti o atentátu a detaily o operaci, při které se podle jeho slov „všechno pokazilo“.

Na otázku Navalného, proč došlo k selhání operace, odpověděl, že „situace se vyvinula v jejich neprospěch“.

In August, @navalny was poisoned by an FSB team with Novichok. Last week, @navalny spoke to one of the FSB officers involved in the operation... for 48 minutes.

