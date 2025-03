Šest měsíců před volbami náhle řešíte migraci? Poslanec ANO napadl Rakušana

Dohodnou se teď koalice s opozicí na prioritách pro bezpečnější Česko? Takové bylo téma pořadu Události, komentáře ČT24. Diskutovali ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a Robert Králíček, místopředseda hnutí ANO a člen sněmovního výboru pro bezpečnost.

„Pokud nebudeme bojovat s nelegální migrací, nebude existovat schengenský prostor bez hraničních kontrol,“ objasnil předložení návrhu ministr Rakušan.

Co dělali tři a půl roku?

„Vláda tři a půl roku s nelegální migrací nebojovala,“ kritizoval ve vysílání ČT Králíček. Konkrétní parametry vládního návrhu podle něj nebyly zatím zveřejněny, proto se k nim nemůže vyjadřovat. „Šest měsíců před volbami vláda představí návrh azylového zákona, který nemůžeme komentovat, protože ho neznáme, neviděli jsme ho,“ uvádí Králíček.

Je to kouřová clona

Představitel hnutí ANO se podivuje, proč vláda přichází s návrhem právě teď. „Měli tři a půl roku na to pracovat. Ale hlavně: boj s nelegální migrací je nejen o legislativě, ale i o dostatku policistů. My máme problémy s policisty, je tam dlouhodobé podfinancování policie. Je to i o tom, jestli máte dostatečné kapacity lůžek, personálu v detenčních zařízeních, je to o mezinárodní spolupráci a o solidaritě s nejbližšími sousedy. Vezměte si, jak tato vláda jedná se Slovenskem, jak se chová k dalším sousedům. Sám Donald Tusk v Polsku řekl, že nebude akceptovat migrační pakt,“ sdělil Králíček. A dodal: „Takže pro mě je to kouřová clona k zakrytí zásadních problémů, které v boji s nelegální migrací jsou, jako je nedostatek policistů, podfinancování policie.“

Česko mělo konat, když předsedalo EU

Domnívá se, že namístě by byla reforma cizinecké policie. „Ne přijít s nějakým rámcem a dát ho poslaneckým návrhem a hned před volbami schválit,“ řekl Králíček.

Změny podle něj měly přijít už v době českého předsednictví EU. „Pan ministr předsedal Radě ministrů a připravoval se migrační pakt, tak hlas České republiky a celé V4 mohl být slyšet daleko více. My jsme na to upozorňovali,“ zdůraznil opoziční politik.

Vyzývají nás prostřednictvím tiskové konference, jde o volební tah

Česko podle něj promarnilo šanci. „Teď šest měsíců před volbami je to za mě spíše volební tah, ale hlavně potom zaznělo na tiskové konferenci, že chtějí jednat s opozicí. Vyzývat opozici prostřednictvím tiskové konference… Pokud by za námi přišli a mysleli by to opravdu seriózně, tak jsme nad tím návrhem azylového zákona mohli sedět napříč politickým spektrem. Ale my máme jenom rámce. Návrh není nahrán v systému. Je to poslanecký návrh, ani ne vládní, takže není tam dopad na státní rozpočet,“ kritizuje představitel ANO.

Vláda chce podle něj před volbami rychle něco schválit, aby mohla říct, že bojuje s nelegální migrací.

„Co říká pan poslanec Králíček, je legrační“

Na otázku, proč se vláda problematice nevěnovala dříve, odpovídal ministr Rakušan. „Co říká pan poslanec Králíček, je legrační. On a jeho hnutí byli u vlády a měli ministry vnitra v době, když Evropou zmítala největší migrační krize v roce 2015. Pokud oni říkají, že my jsme něco mohli udělat za tři a půl roku, oni měli osm let,“ oplatil Rakušan opozičnímu poslanci.

Zavádíme to, co naši předchůdci nemohli

Pak však pohled na věc opět obrátil: „Ale já je objektivně hájím. Oni to udělat nemohli, protože hnutí ANO a mnozí další blokovali přijetí celoevropských migračních pravidel, která neumožňovala zpřísnění národní legislativy. A k velkému překvapení pana poslance Králíčka říkám jednu jednoduchou věc: v téhle chvíli my implementujeme ta přísná pravidla, která vycházejí z toho jimi kritizovaného migračního paktu. Je to možná detence na hranici, kterou my tam zavádíme, rychlejší návratová politika, to všechno ten celoevropský migrační rámec obsahuje. My to do naší národní legislativy také v téhle chvíli zavádíme. Je to neudělování azylu těm, kteří v téhle chvíli nemají právo na žádnou mezinárodní ochranu a mají příkaz k vyhoštění. To opět vychází z evropského rámce.“

Nedostatečné pojetí „politizace instrumentalizace migrace“

Dále ministr Rakušan uvedl, že „evropský rámec“ se v rámci předsednictví České republiky spoludefinoval. „Stál jsem za tím, že se tam objevila řada přísnějších věcí. Třeba jsme kritizovali nedostatečné pojetí politizace instrumentalizace migrace,“ ohromil člen vlády.

Rakušan odmítl, že by vláda nedělala nic s migrací, a připomněl, že schválila sedm zákonů, které se týkaly migrace z Ukrajiny. „Zvládli jsme ji objektivně dobře,“ pochválil se. Musí to prý uznat i každý soudný zástupce opozice.

Čas jsme si nevybrali, ale schválit zákon chceme

Přiznal, že předložený návrh není „nahraný v systému“, ale stane se tak. „Vyzvali jsme opozici k jednání. Víte, my jsme si ten čas nevybrali, ten je dán okolnostmi – evropským rámcem. I Polsko, byť říká, že nebude implementovat migrační pakt, tak ty části, které ho zpřísňují, stejně jako Česká republika, Maďarsko, samozřejmě, do své legislativy implementují, protože to je cesta, jakým způsobem bojovat proti ilegální migraci,“ poznamenal Rakušan.

Vláda si podle ministra nevybírá dobu, jestli je před volbami, po volbách nebo jestli je půlka volebního období. „Vycházíme z daných okolností a můžeme to teď schvalovat a schválit to chceme, nezávisle na tom, že budou volby,“ řekl Rakušan.

