Setkání Trumpa s Kimem. Došlo i na šarvátku

Se severokorejským vůdcem se sešel americký prezident Donald Trump dnes ráno. K šarvátce došlo poté, co mluvčí společně s novináři spěchala do budovy, kam se obě hlavy států odebraly na jednání. Kimova ochranka se měla podle všeho americkým novinářům, ale i tiskové mluvčí Donalda Trumpa snažit zabránit ve vstupu do budovy. I přestože Grishamová utrpěla pohmožděniny, o něco málo později před Domem svobody, kde Trump s Kimem jednali, hovořila s reportéry.

Zjevná neorganizovanost byla daní za rychlost, neboť americký prezident vybídl ke schůzce teprve tento týden na Twitteru. Při schůzce pak Trump dokonce učinil pár kroků do KLDR, a to poté, kdy se s Kim Čong-unem setkal na hranici země. Rozhovor pak probíhal v Domě svobody na jihokorejské straně hranice.

