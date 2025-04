Šichtařová v debatě: Ne Trump, ale Green Deal ničí náš průmysl

Hlavním tématem byla nová cla uvalená administrativou Donalda Trumpa na evropské automobily. Podle většiny diskutujících jde o problém, který může ovlivnit zaměstnanost i výkonnost ekonomiky. Markéta Šichtařová však přišla s jednoznačným hodnocením: nejde o Trumpa, ale o evropskou politiku samotnou.

„Nedělejme si iluze, že americká cla jsou tím, co porazí evropské automobilky. Kdyby byly tyto firmy zdravé a evropský průmysl konkurenceschopný, tak by cla ustály. To, co opravdu ničí evropský průmysl, je Green Deal,“ uvedla Šichtařová hned v úvodu.

Podle ní jsou americká cla jen vnějším faktorem, který se přidává k dlouhodobým problémům, jež pramení z bruselské klimatické politiky. V debatě tak zcela jasně označila Green Deal jako hlavní příčinu propadu.

„Jestli to chceme ustát, nezbývá než od Green Dealu ustoupit. Ta kombinace cla a Green Dealu je smrtící. Ale Green Deal je tou hlavní zátěží.“

Margita Balaštíková (ANO) s její analýzou souhlasila: „Musím souhlasit s paní Šichtařovou. Bylo to očekávatelné. Donald Trump jen plní své předvolební sliby, na rozdíl od české vlády.“ Upozornila také na možné širší dopady amerických opatření: „Já bych se spíš zabývala tím, co to přinese světu. Dodavatelé softwaru, léků i automobilových dílů – to všechno bude mít důsledky. A souhlasím, že Evropa žádného lídra nemá.“

Zcela jiný tón volil Michal Kučera (TOP 09), který varoval před zjednodušováním: „Nechci nic predikovat. Dopady na HDP i zaměstnanost jsou zatím nejasné.“ Karel Haas (ODS) zdůraznil, že „Evropská unie v oblasti celní politiky není svatoušek“, a vybízel k dalšímu vyjednávání s USA.

Markéta Šichtařová však diskusi vrátila k ekonomickým základům: „Firmy už dnes propouštějí. Jen to zatím není vidět na první pohled. Mluvíme o skryté nezaměstnanosti. Zaměstnanci jsou převáděni na zkrácené úvazky, přicházejí o část mzdy. Oficiální statistiky to nezachycují, ale problém je už reálně přítomný.“

Podle ní se o dopadech hovoří málo a systémová opatření chybějí. „Máme nejvyšší počet zaměstnanců ve veřejném sektoru na hlavu. Ten systém dlouho fungoval jen proto, že stát přebíral propuštěné zaměstnance. Ale tento model je vyčerpaný.“

Když padl dotaz na možné nástroje pomoci firmám, Šichtařová opět uvedla konkrétní návrh: „Pomohlo by jediné – zrušení Green Dealu a odbourání cel na obou stranách. Pomáhat jednotlivým firmám nemá smysl. Cla musejí padnout systémově.“

Závěrem debaty upozornila i na širší dopady evropských politik: „Skutečný problém není Amerika, ale to, že Evropa si sama klade překážky, které její firmy nejsou schopné unést.“