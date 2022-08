Šílená zpráva o Vladimíru Putinovi. Šíří se internetem

Na Twitteru se před několika dny začaly šířit fotografie Putina, jak líbá a objímá náhodné děti z davu, doprovázené hashtagem #Pedoputin. Ruský prezident je podle některých drbů totiž celý svůj život skrytý pedofil.

Důkazy k takové úchylce chybějí, navíc cizí děti často objímají i jiní světoví státníci. O Putinově údajné pedofilii ale již v roce 2006 informoval později zavražděný bývalý ruský agent Alexandr Litviněnko. Ten tehdy popsal, že právě Putinova sexuální orientace může za jeho tehdejší neúspěch v tajných službách.

„Když Putin dostudoval Andropovův institut, kde připravují důstojníky na službu v KGB, nevzali ho do rozvědky. Místo toho byl poslán na juniorní pozici v leningradském direktorátu KGB. Krátce před promocí se totiž Putinovi šéfové dozvěděli, že je pedofil,“ uvedl Litviněnko podle informací serveru iDNES.cz.

Když se poté Putin chystal na kariéru prezidenta, začal prý hledat a ničit jakékoliv kompromitující materiály. „Putin mimo jiné našel videozáznamy uložené na ředitelství vnitřní bezpečnosti FSB, které ho zachytily, jak má sex s nezletilými chlapci,“ uvedl tehdy Litviněnko.

Svoje prohlášení dokumentoval starou kauzou, kdy Putin neočekávaně políbil malého chlapce na břiše. „Světová veřejnost je v šoku. Nikdo nechápe, proč ruský prezident udělal tu podivnost a líbal cizímu chlapci břicho,“ napsal Litviněnko pod svůj text.

This fact remained virtually unnoticed in Western media, but in addition to being a genocidal war criminal and Zatanist, #Putin is also an ugly pervert. He killed Litvinenko for this truth, also. pic.twitter.com/YSbgHqCVJ0 #PutinWarCriminal #Russia