Šílené, lidé to dál trpí? Známý právník udeřil na Vojtěcha. Takto to prý nelze

Skandální. Tak označil právník Jindřich Rajchl neustále se zvyšující tlak a výrok odcházejícího ministra vnitra, že očkování by mělo být povinné pro ty, kdo chtějí chodit do zaměstnání.

„Výrok se nedá označit jinak než jako výrok skandální. V současné době se zase zvyšuje tlak, který nemá opodstatnění ve zjištěných skutečnostech. Celá řada odborníků upozorňuje na to, že očkování má své problémy zejména u mladší populace, kdy je myokarditida prokázaným negativním vedlejším jevem, a tady se tlačí na očkování dál jako na podmínku, aby si člověk udržel vlastní živobytí. To je něco naprosto neakceptovatelného. Absolutně to popírá, v čem jsme žili do posledních týdnů, že očkování bude dobrovolné. Jestli je dobrovolnost, že se buď dobrovolně rozhodnete očkovat, nebo nebudete moci chodit do práce, do školy a vůbec nikam, tak to není dobrovolnost. To je jednoznačná povinnost se nechat očkovat. Za sebe to považuji za naprosto skandální výrok, který by v normální společnosti způsobil, že by ten člověk už nemohl ani vylézt na ulici,“ shrnul Jindřich Rajchl, jak sám vnímá slova Jana Hamáčka (ČSSD). Anketa Ještě přitvrdit proti neočkovaným? Ano 25% Ne 73% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7602 lidí

Na otázku redakce, proč proti jeho prohlášení nenastala výrazná reakce, odvětil, že totalita vždy nastupuje plíživě a nastupuje proto, že většina lidí – takzvaná mlčící většina – nedělá nic. „Je jim to v podstatě jedno, říkají si, že když se naočkují, tak moc se nestane. Když padne zpráva, že Anthony Fauci lhal v Americe o tom, že Spojené státy americké nespolufinancovaly výzkum zvířecích koronavirů ve Wu-Chanu a že týral psy při jiném výzkumu, tak lidi více pobouří týrání psů než výzkum, který ničí náš život už rok a půl,“ připomněl nedávný objev dokumentů, které potvrzují, že koronavirus se mohl rozšířit i po úniku z laboratoře. „Ta situace jen a znovu potvrzuje, že jde o uměle vyvolaný stav, který pokračuje v salámových metodách, kdy jsou nám svoboda a práva krájeny po kouskách. Kdyby před půl rokem někdo řekl, že když nebudete očkován, tak nebudete moci do práce, dav ho smete. Dnes to Hamáček řekne a nic se neděje, protože hranice tolerance se posouvá neustále dál, a dokud se lidé nezvednou a neřeknou dost, bude tento tlak pokračovat do nekonečna,“ domnívá se Rajchl.

Advokát: Nikdo z restaurace nemá právo kontrolovat

Absolutně také odmítá kontroly číšníků, zda je zákazník očkován nebo má negativní test na covid-19. „To samozřejmě odporuje zdravotnímu zákonu, nic takového není možné, nikdo z personálu restaurace nemá právo požadovat jakoukoliv informaci týkající se zdravotního stavu včetně toho, zda byl očkován nebo testován. To je naprosto nezákonná povinnost, která je tu vymáhána. Jsem přesvědčen, že Nejvyšší soud opatření opět zruší, pokuty nebudou účinné a jejich možnost vymáhání de facto zanikne. Ale to je další skandální věc. Číšník v restauraci nemůže požadovat informaci, která je součástí citlivých zdravotních informací svého hosta. To je něco tak šíleného, že zůstává rozum stát. Jak může někdo takhle flagrantně porušovat zákon, a lidé to přitom dál trpí?“ ptal se právní expert hnutí Trikolóra.

A přidal doporučení personálu restaurací a barů. Nikoho a nic nekontrolovat a hygieně říci, že ke kontrole nejsou nijak oprávněni. Hostům pak doporučuje odmítnout sdělit personálu informace o testu či očkování. Podle advokáta zaměstnanci nejsou oprávnění zabránit vstupu do restaurace nebo někoho neobsloužit. „Přestože hygiena udělí pokutu, doporučuji se právně bránit, a než to dojde ke správnímu řízení, tak to Nejvyšší správní soud jako absolutní nesmysl zruší. Ale pevně věřím, doufám a budu rád, když se mi někdo ozve, u koho bude zrovna probíhat kontrola. Velmi rád tam dojdu a právně kohokoliv v Praze zastoupím. Jestli mohu prostřednictvím Parlamentních listů vyzvat, aby mi napsali nebo zavolali na kontakt uvedený na advokátní komoře, pokusím se co nejrychleji dorazit na místo. Na ten rozhovor s hygienou bych se opravdu těšil,“ nabídl pomoc Jindřich Rajchl.

Selekce trhu má podle jeho slov velkou moc, a proto navíc doporučuje každému, kdo má v plánu navštívit restauraci, aby vybral takové, které kontrolu provádět nebudou. Podotkl, že je třeba podpořit lidi, kteří se tomuto systému vzepřou, a utratit peníze u nich, nikoliv u někoho jiného. „Tohle se vždycky projeví. Trh je v tomto naprosto nekompromisní. Pokud restaurace, které budou potvrzení vyžadovat, přestanou lidé navštěvovat, ustoupí od kontrol také,“ uvedl.

Rajchl: Ministerstvo a jeho úředníci porušují zákon

Podle Rajchla vláda stále používá stejný trik, kdy vyhlásí opatření, která u soudu neprojdou, ale do jeho rozhodnutí budou několik týdnů platit. „Je to neustále tak. Už jsme viděli mnoho důkazů, kdy vláda, ministerstvo a úředníci věděli, že postupují proti zákonu včetně nahrávky z legislativní rady vlády, kde jednoznačně přiznávají, že opatření, která vydávají, jsou v rozporu se zákonem, přesto v této taktice pokračují. To je naplnění trestného činu porušování pravomocí úřední osoby, přesto v tom dále pokračují, protože tady není jediný policejní orgán, který by byl ochoten v této věci konat,“ řekl advokát s tím, že se jedná o páchání trestného činu na denní bázi ze strany úředníků Ministerstva zdravotnictví.

V Polsku nyní řeší další problém, a to s nelegálním prodejem potvrzení o očkování či falešných potvrzení o negativním testu. Na vlastní kůži to vyzkoušel tamní ministr pro digitalizaci Janusz Cieszynski, který si potvrzení sám zakoupil. Podobných následků se se stoupajícím tlakem na restrikce a očkování obává i v České republice. „Samozřejmě že se tady rozjede trh s falešnými potvrzeními. Všichni víme, že tu běží snaha obejít očkování a žádat lékaře, aby vakcínu stříkli někam do květináče a vystavili potvrzení o očkování. Logicky to bude probíhat a jsme ve stejném režimu jako před rokem 1989, kdy na nás stát uvaluje věci a lidé se je budou snažit obcházet, to je normální věc. Ale neobcházejme to, postavte se tomu a bojujte s tím. I když mi to nabízeli a měl jsem nabídky na vystavení falešného potvrzení o očkování, řekl jsem ne, já touto cestou nepůjdu. Je to jednodušší a lehčí cesta, ale tím ničeho nedosáhneme, jako za komunismu si o tom budeme špitat v hospodách, ale reálně se budeme bát promluvit nahlas a říci pravdu. To je neakceptovatelná situace. Budu proti tomu se vší silou a se vší rozhodností bojovat a odmítám jít touto cestou obejití zákazů,“ vysvětlil pro redakci Jindřich Rajchl.

Nejvyšší správní soud nedávno smetl námitky, že je diskriminační, pokud obsluha odmítne obsloužit zákazníka bez roušky. Nelíbilo se mu ani tvrzení, že testování v zaměstnání je nepřiměřeným lékařským zásahem, protože v epidemii je to potřebné. Další instancí by byl Ústavní soud. Jindřich Rajchl by byl pro to, aby právě tento soud udělal v těchto nesrovnalostech jasno. „Byl bych velmi rád, otázka je, jestli nám Ústavní soud pomůže, protože co vím, tak předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský je velkým zastáncem vakcinace. Takže nemám úplnou naději, že Ústavní soud rozhodne podle práva a ne podle politické objednávky a současného klimatu. Přičemž znovu říkám, že ta veškerá rozhodnutí včetně rozhodnutí ministerstva a soudu jsou činěna bez znalosti aktuálních dat a toho, jak se situace vyvíjí ve světě,“ tvrdí Rajchl.

Data ve světě?

Jako příklad uvádí svoji nedávnou účast v debatě na CNN Prima NEWS s Vlastimilem Válkem, kandidátem na ministra zdravotnictví za TOP 09. „Když jsem mu říkal, ať se podívá do Izraele, jaká je tam situace, že pro vysokou proočkovanost je tam stále vysoký počet pozitivních případů i úmrtí, tak mi odpověděl: Já nemám data z Izraele. Tohle řekne budoucí ministr zdravotnictví, když máme příklad v Izraeli a vidíme, že to nepomohlo. Vidíme jen to zbožné přání covidových fanatiků, že jakmile dosáhneme určité proočkovanosti, bude konečně po covidu. Budoucí ministr zdravotnictví přímo do televize řekne, že nemá data z Izraele. Tak ať tam nechodí dělat ministra,“ sdělil advokát.

Za velmi závažné také považuje dění kolem prezidenta Miloše Zemana, který je už dva týdny hospitalizován v nemocnici. „Nejhorší je, když se zdraví člověka stane politickou otázkou. To je pro mě šílená záležitost. Zdravotní stav každého člověka je jeho individuální věc a udělat z toho politickou hru je naprosto nedůstojné. Nemám víc, co bych k tomu dodal. Jsou tady lékaři, lékaři musejí zhodnotit situaci. Aktivace článku ústavy, která umožňuje zbavení prezidenta jeho funkcí, je namístě jedině v případě, že Zeman není dlouhodobě schopen vykonávat funkci. To, že Senát začne konat po třech dnech pobytu prezidenta v nemocnici, je totální zneužití tohoto článku ústavy a jde o nedůstojnou věc.“

Zvláštní mu naopak nepřišel výrazný spěch na aktivaci zmíněného článku 66. „Je dávno jasně dané, že Senát, který je ovládaný jinými politickými silami, se dlouhodobě snaží útočit na prezidenta. Nejsem vůbec zastáncem některých kroků prezidenta, to chci jasně říct, ale respektuji ústavu a právo v této zemi a to, co se tady snažil Senát provést, je za mě úplně nedůstojná záležitost, která nepatří do civilizovaného světa. Nejhorší je, že se u toho Vystrčil (Miloš, ODS, pozn. red.) a Němcová (Miroslava, ODS, pozn. red.) tváří strašně civilizovaně a zúčastněně. To je nedůstojná záležitost. Z mého právnického pohledu v žádném případě nenastal stav k aktivaci článku 66. Z lidského pohledu je to nedůstojný proces, kdy se pár politiků snaží uzmout moc na úkor nemocného prezidenta,“ dodal Rajchl.

