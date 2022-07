Situace u Chersonu: Jestli chtějí Ukrajinci uspět, musí mít převahu. A hlavně přesvědčit Rusy

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 22076 lidí v deníku The Telegraph a je možno je brát jako velmi stručnou verzi tohoto článku, který se zabývá aktuální bojovou situací v oblasti kolem města Cherson.

Průzkumné útoky malého rozsahu, které nyní probíhají bez letecké či dělostřelecké podpory, jsou podle Gadyho předzvěstí ukrajinské strategické protiofenzívy, ale ještě nejsou protiofenzivou samotnou.

Ve zmíněném článku je popisována poměrně složitá situace ruských vojsk, ve které se ocitla v důsledku zničení strategických mostů v oblasti a mohou být terčem ukrajinské protiofenzívy.

A few quick thoughts this morning:



1. Opportunistic small-scale probing attacks ≠ strategic counteroffensive



2. Rather such platoon/company-sized attacks without adequate air/artillery support are usually part of the shaping phase of an offensive prior to the main effort.