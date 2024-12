Skandál: USA již téměř 20 let tajně financují evropská média

Investigativní organizace OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), která se profiluje jako nezávislá a specializuje se na boj proti organizovanému zločinu a korupci, by dle výsledků vyšetřování měla být ve skutečnosti z poloviny financována Spojenými státy prostřednictvím US Agency for International Development (USAID) a dalších vládních institucí. V roce 2021 dokonce vedoucí Samantha Powerová USAID označila OCCRP za „partnera“ americké vlády.

Šetření MEDIAPART odhalilo, že OCCRP měla vzniknout díky finanční podpoře amerického Úřadu pro mezinárodní protidrogové záležitosti a prosazování práva. Navíc má nyní údajně americká vláda právo veta na jmenování klíčových pracovníků OCCRP včetně jejího spoluzakladatele Drewa Sullivana. Washington by měl též určovat priority vyšetřování, které se často zaměřují na země jako Rusko a Venezuela, označované Spojenými státy za nepřátelské režimy.

Od svého vzniku v roce 2008 měla organizace OCCRP od americké vlády obdržet minimálně 47 milionů dolarů. Jen za rok 2023 to mělo být 12 milionů dolarů. Přestože OCCRP na svých internetových stránkách přiznává podporu USAID, rozsah tohoto financování a jeho dopady na činnost organizace nejsou veřejně uváděny. Informace o propojení s americkou vládou nejsou zmiňovány ani v jejích článcích. Podpora Washingtonu umožnila OCCRP stát se jednou z největších investigativních novinářských sítí na světě, která se podílela na významných kauzách, jako jsou například Panama Papers – neboli vyšetřování týkající se rozsáhlého využívání offshore společností k vyhýbání se daním, praní špinavých peněz a skrývání majetku.

Vyšetřování MEDIAPART ovšem odhalilo, že OCCRP nemá povolení vyšetřovat záležitosti Spojených států za peníze poskytnuté americkou vládou. Drew Sullivan potvrdil, že to je nejen vládní požadavek, ale i záměr organizace vyhýbat se střetům zájmů. Financování OCCRP se musí řídit americkým zákonem o zahraniční pomoci, který vyžaduje, aby prostředky byly „v souladu se zahraniční politikou a ekonomickými zájmy Spojených států“.

Podle zakladatele Sullivana to však nemá na nezávislost OCCRP žádný negativní vliv. „Když máte po celém světě dobré investigativní reportéry, podporuje to americkou zahraniční politiku… Nikdy nedošlo k pokusu ovlivnit cokoli, co jsme dělali,“ řekl Sullivan, který pak nicméně připustil, že závislost na vládních penězích by měla být snížena, a zdůraznil, že bez americké podpory by organizace nemohla financovat své rozsáhlé investigace a své partnerské organizace, které jsou „často jedinými zbývajícími nezávislými médii v mnoha zemích“.

Globální síť OCCRP sdružuje přibližně 70 médií. Při tomto šetření ovšem bylo zjištěno, že OCCRP své členy ani mediální partnery neinformovala o rozsahu svého financování vládou Spojených států ani o podmínkách, za kterých je financování poskytováno. Například deníku The New York Times nevládní organizace nesdělila povahu svého financování, jak uvedl mluvčí amerického deníku. Podobně deník Le Monde nepotvrdil, zda byl o těchto skutečnostech informován, ale vyjádřil důvěru v dosavadní spolupráci s OCCRP.

Další významní partneři organizace OCCRP, jako The Washington Post, britský deník The Guardian nebo německý Der Spiegel a Süddeutsche Zeitung, se k výsledkům vyšetřování MEDIAPART odmítli vyjádřit.

Na vyšetřování se kromě společnosti MEDIAPART podílela i německá veřejnoprávní televize NDR. Německá televize měla celé vyšetřování vůbec zahájit už v lednu 2023 a následně k němu společnost MEDIAPART, Drop Site News, Fatto Quotidiano a Reporters United přizvat. Nakonec se však NDR rozhodla investigativní reportáž odložit údajně poté, co měl zakladatel a šéf OCCRP Drew Sullivan vyvíjet tlak na vedení televize. MEDIAPART tak píše o cenzuře v NDR.

