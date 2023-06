Škoda nebo Volkswagen? Za chvíli všechno jedno. Chystají se změny, v Mladé Boleslavi by měli zbystřit

16.06.2023 18:50

MONITORING V automobilovém koncernu Volkswagen se plánuje „největší restrukturalizace za poslední desetiletí“. Zefektivnit by se měl jak vývoj a výroba značky Volkswagen, tak i dceřiných značek, mezi které patří i Škoda Auto, Seat nebo Cupra. Mezi těmito značkami by se měl sjednotit vývoj i výroba. V budoucnu by tak zmizely veškeré rozdíly. Škoda nebo Seat? Mělo by vyjít nastejno.