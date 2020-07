Škodí Jakub Železný ČT? Xaver to rozetnul

reklama

Další otázka směřovala na osud moderátora Jakuba Železného, zda by měl skončit. „To není otázka na mě. Na toto opravdu nemám názor a od toho je nějaký management České televize,“ sdělil. Zároveň ale uvedl, že mu přijdou scestná slova Železného, jenž psal o tom, že kdokoli se dotkne památky Milady Horákové, vyhodí ho ze studia. „Vyhazovat někoho ze studia mně přijde nešťastné. Ještě to navíc sdílely další weby, další média. Bohužel to jsou detaily, které dělají z České televize tu nafoukanou, nabubřelou instituci, a je to pro diváky, kteří se skládají mimo jiné i na výplatu pana Železného, nepříjemné,“ komentuje Xaver.

„Teď sleduji kauzu Ludvík Svoboda, nechci to tady rozpitvávat. Ani tak nejde o to, jestli Svoboda má mít, nebo nemá mít nábřeží. Jde spíš o to, že novinář v médiu veřejné služby nemá projevovat svůj názor na to. Takže je to takové nešťastné. A vyhazovat někoho ze studia... Můžou si to dovolit možná soukromá média,“ míní. "Nemůžu dělat nic jiného než se na té Radě České televize zeptat vedení, oni zaujmou nějaké stanovisko...“ dodal.

Pak Xaver Veselý hovořil o sporu, který se řešil na posledním jednání Rady ČT. „Nejdříve řeknu, co jsem řekl já. Upozornil jsem na takovou maličkost, která mi je velmi nepříjemná. Je to, pravda, maličkost, nemá šanci nic změnit. Ale když se tajně hlasuje na Radě ČT, například se volí předseda tajně, ale hlavně se volí generální ředitel tajně, tak to tam probíhá za takovým paravánem, kde stojí vysoký stolek, tam si jdete s tou svojí obálkou... A mně přišlo velmi nepříjemné, že přímo nad tím, nad hlavou, je takzvaná bezpečnostní kamera,“ podivuje se, s tím, že ostatní se nad tím pousmáli, ale on to považuje za skandální.

„Druhá věc, na kterou jsem se ptal, je ten nešťastný status na twitteru doktora Železného o tom vyhazování lidí ze studia. On to tam zdůvodňuje tím, že pokud se někdo dotkne památky Milady Horákové... A já proti tomu neprotestuji, proti tomu statusu, mě jenom zajímalo, jestli platí princip, že si na sociální síti každý říkáme, co chceme, a ať jsme v Českém rozhlase, v České televizi a s tím médiem to nemá nic společného, pak je to ok, tak ať si píše, co chce, nebo jestli platí jejich zpravodajské desatero, nebo Kodex ČT i tady, pro to působení mimo obrazovku ČT. A pokud to máme brát vážně, pokud je to reprezentant veřejnoprávního média a co napíše na sociálních sítích, je spojováno s tím... Tak aby se neměřilo dvojím metrem. Mám obavu... A pokud je to bráno vážně, tak já bych chtěl vědět, kde je ta hranice, nějaká škála, nebo řekněme nějaký konkrétní případ a potom příklad, jak se někdo dotkne Milady Horákové... Jinému redaktorovi může takto v srdci ležet nějaký jiný hrdina a vůbec nic proti...“ poznamenal Veselý a ubezpečil, že ta debata není o Miladě Horákové.

„Tu zavraždili odporným způsobem komunisti, je to zavrženíhodné, hnusné, podepsali tím to, že zavraždili řadu jiných lidí, a vůbec není pochybnost o tom, že Milada Horáková je hrdinka a neměl by se jí nikdo dotýkat. Ale nevím, jestli ji strážit tímto způsobem a tímto člověkem. To je ten můj problém. A zajímá mě tedy, kdo všechno může být vyhozen ze studia, například, a co to znamená ‚dotknout se někoho‘,“ uvedl.

Potom již Xaver právě pohovořil o přestřelce, která tam proběhla mezi ekonomkou Lipovskou a Zdeňkem Šarapatkou. Anketa Do jakého filmu byste nejraději zařadili postavu Václava Havla? ...a bude hůř 1% Ikarův pád 1% Návrat idiota 86% Pat a Mat 5% Sametoví vrazi 3% Spalovač mrtvol 4% hlasovalo: 3993 lidí

„Šlo o ty nešťastné Lidice. Já jsem řekl, že s tím mám trošku problém, tak to vysvětlím. Ten mravní princip, na základě kterého jedná paní Lipovská, je absolutně v pořádku. Můj problém spočívá v něčem jiném. Spočívá v tom, že – a já to tady tentokrát neřeknu na plnou hubu, protože nechci dávat dobrovolně patrony do rukou tomu stádečku lidí, kteří u toho streamu sedí a čekají na moji chybu... Jestliže chceme s věcmi pohnout, tak jediný způsob, jak toho dosáhnout, je v klidu, mírovou cestou. Přesvědčovat, vést debatu o všech možných okolnostech a hlavně nenaskakovat na to, na co všichni čekají. Já už jsem několikrát řekl v různých rozhovorech, že je potřeba pořad Reportéři ČT chránit, protože tady v té zemi neexistuje žádný jiný investigativní pořad. Protože, buďto je to z mého pohledu nedotažené a potom končí ve vyšetřovacích vazbách budoucí komisařky, anebo je to prostě pro mě – můj názor – prostě tomu nevěřím,“ sdělil Veselý a zdůraznil, že pořad Reportéři ČT by měl fungovat.

„Paní Lipovská požadovala profesionalizaci toho týmu,“ připomněl Veselý a zmínil i to, že souhlasil s něčím, co na Radě ČT řekl Zdeněk Šarapatka.

„Já jsem souhlasil s tou částí, kdy řekl, že profesionalizace Reportérů ČT znamená sáhnout do toho personálního obsazení, a to je přesně to, na co všichni čekají. Za prvé, aby mohli vzít spacáky a na recepci Kavčích hor ukazovat přes sklo, kdo přišel ukrást tu televizi, nebo zlikvidovat, privatizovat, uškodit jí, ublížit jí, zapálit, nevím co... To je ten můj problém. Navíc si říkám, že to celé proběhlo v době, kdy v Radě ČT nebyla ani paní Lipovská ani já, a ten problém se měl řešit tenkrát, a že to tehdejší radní neudělali, nevytáhli, tak na to se mají lidé ptát, proč. Ale myslím si, že v tomhle punktu je to prohraná varta, ale ještě víc mně přijde blbé to zase připomínat. Znovu to rozmávat, ten exkrement. V této fázi není vítězů, ani poražených,“ dodal.

„Co myslíte, bude se paní z Lidic lépe žít, když se jí nějaká prostě Česká televize omluví, nebo někdo? Prostě to bylo řečeno...“ zmínil.

„Samozřejmě, že ta Lipovská má pravdu, ale je jasné, že v tu chvíli omlátí o hlavu Bobošíkovou, já nevím, jedno k druhému, a celé to končí takovým rozplizlým podivným způsobem. A toto je ten můj pohled. Vy z toho všeho jistě chápete, že si myslím, že to je blbě zejména takticky. A to, že má Lipovská v tom pravdu, a že má stoprocentní pravdu, že tam měly být oba dva názory proti sobě, že maminka paní udávala, údajně udávala... Samozřejmě, že má Lipovská pravdu, ale tam v tu chvíli, když bylo vidět, že nikdo z těch radních se k tomu nechtěli připojit, ani ti, kteří říkali: My vás podpoříme... A akcentovat tam požadavky... Řekla tam jednu strašně rozumnou věc, za kterou jsem paní Lipovské tleskal a říkal jsem si, že to měla říct na začátku a všichni bychom asi zvedli ruku. Ona řekla: Pojďme to nějak vyřešit, ať je to pryč. To bylo vlastně poselství, s kterým já jsem naplno souhlasil, to bylo to, co jsem chtěl slyšet,“ dodal Xaver Veselý.

