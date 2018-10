Skutečný důvod návštěvy amerického ministra obrany v ČR? Erik Best prozrazuje, o co jde

Na vojenskou přehlídku ke stému výročí vzniku Československa přijede 28. října do Prahy americký ministr obrany James Mattis. Roli v pozvání amerického ministra obrany sehrály také zvažované nákupy vojenské techniky pro českou armádu. Před tím však důrazně varuje novinář Erik Best. „Nakupte americké zbraně, staňte se zranitelnými,“ píše ve svém komentáři na serveru Fsfinalworld.cz.

Americký ministr obrany nebude pouze nabádat české představitele, aby nakoupili americké vrtulníky, obrněná vozidla a další vojenskou techniku. Podle Besta bezesporu bude Mattis nepřímo nabádat české představitele, aby vydali svou armádu všanc „poklesu amerického zbrojního průmyslu“. Tak o tom prý mluví nejnovější zpráva Mattisova vlastního ministerstva.

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 1% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 96% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 4878 lidí

Podle zprávy, jejíž vypracování nařídil prezident Donald Trump, prý zažívají Spojené státy „erozi organické infrastruktury“ a mají slabiny v dodavatelské struktuře, které mohou potenciálně vést k „náhlé a katastrofální ztrátě dodávek“. Kroky země také podle zprávy nahrávají ekonomickému a vojenskému vzestupu Číny.

Jak už to v Trumpově administrativě chodí, poselství směrem k americkým voličům o rizicích, která představuje Čína, vyznívá podle Bestových slov na světové scéně úplně jinak: Než se rozhodnete nastoupit do zbrusu nového amerického vrtulníku, bude dobré řídit se starým známým dvakrát měř, jednou řež.

Bezprostředním důvodem pro pozvání byla účast na vojenské přehlídce, uvedl k Mattisově návštěvě Prahy pro ČTK český velvyslanec v USA Hynek Kmoníček. „Česká diplomacie původně vyjednávala o návštěvě amerického viceprezidenta Mika Pence, který ale vzhledem k nadcházejícím volbám do Kongresu USA nemohl přijet,“ přiblížil.

Američané podle jeho slov samozřejmě vnímají, že od vstupu do NATO jsme ještě nikdy nic nekoupili se značkou made in USA. To samozřejmě vyvolává vyšší míru aktivity na straně USA.

Program několikahodinové návštěvy amerického ministra v Praze se stále upravuje. Očekává se setkání s českým ministrem obrany a premiérem Andrejem Babišem. Zda se Mattis sejde s prezidentem Milošem Zemanem, není zatím jasné.

Původní text ZDE.

Psali jsme: Na sté narozeniny republiky přijede i americký ministr obrany Mattis Jde o tyhle miliardy! A co zničili po revoluci... Andrej Babiš přiložil do ohně Vážný problém pro Babiše: Karla Šlechtová promluvila a odhalila zákulisí Česko včas nestihne zavést kritizovanou směrnici EU o zbraních

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab