Slabiny v kauze Čapí hnízdo a názorový obrat státního zástupce? Toto k tomu napovídala reportérka ČRo

V pořadu Českého rozhlasu Vinohradská 12 se mluvilo o změně názoru žalobce Šarocha, který zastavil stíhání Babiše. Debatovat přišla reportérka Markéta Chaloupská. „Víme, že v pátek přišel státní zástupce s návrhem, že by se mělo trestní stíhání premiéra a dalších lidí zastavit,“ odpověděla na otázku, co víme, že se stalo, Chaloupská. „Mluvčí Aleš Cimbala to vysvětlil tím, že státní zástupce Jaroslav Šaroch změnil svůj původní právní názor na posouzení věci,“ pokračovala. Definitivní rozhodnutí se dozvíme prý až za několik dnů nebo týdnů, až dle Chaloupské bude doručeno všem obviněným.

Dále v pořadu řekla, že formálně pořád platí to, že Babiš a jeho rodina jsou obvinění. Celou kauzu totiž nyní bude posuzovat nadřízený Jaroslava Šarocha, Martin Erazím, šéf městského státního zastupitelství v Praze. „Jaroslav Šaroch přišel s návrhem a o něm bude rozhodovat jeho nadřízený Martin Erazím, ten teprve může buď to rozhodnutí posvětit, nebo může Šarochovi případ vrátit,“ řekla reportérka. Reportérka upozorňuje, že spis má přes dvacet tisíc stran, tedy Erazímovi může trvat vyhodnocení Šarochova návrhu týdny.

„Takže se dá předpokládat, že Šaroch musel mít opravdu pádné důvody pro to, když teď v podstatě otočil o sto osmdesát stupňů, tedy z toho, co víme,“ uvažovala moderátorka v souvislosti s tím, že Chaloupská zmínila, že několikrát Šaroch pokusy o zastavení stíhání Babiše v minulosti zamítnul. Chaloupská odpověděla, že zatím vše je jen spekulací, nevíme na základě čeho došlo k tomu rozhodnutí, proč došlo k tomu obratu, avšak prý se již nějakou dobu spekulovalo o slabosti obvinění, což má být subjektivní stránka celé věci. „Policie musí prokázat, že obvinění vědomě porušili unijní pravidla; ta samotná pravidla EU nejsou formulována tak jednoznačně a nejsou úplně jasná, takže je možné, že se s tím policisté ani státní zástupce nedokázali vypořádat,“ rozvedla reportérka. Další údajnou slabinou případu je dle Chaloupské nevyslechnutí bankéře z HSBC. Reportérka pokračovala a řekla, že právě u té banky si údajně malá firma půjčila půl miliardy korun, banka musela být přesvědčena, že koncovým vlastníkem firmy je Agrofert, jinak by takové malé firmě peníze nepůjčila.

Na otázku, zda se tyto slabiny nějak řešily, bylo odpovědí, že se celou dobu vědělo o nějakých slabinách případu. „To trestní řízení trvalo čtyři roky a očekávalo se, že o tom případu rozhodne nezávislý soud, který potom posoudí, jestli ty důkazy stačí, aby se konstatovalo, že byl tedy spáchán dotační podvod, nebo aby se rozhodlo, že budou všichni zproštěni viny, ale předpokládalo se, že o tom rozhodne nezávislý soud,“ vysvětlila Chaloupská. „On celou dobu šel do toho s tímhle právním názorem, že to trestný čin je, a najednou po čtyřech letech změní ten právní názor. Tak co se stalo?“ zakončila reportérka.

autor: tle