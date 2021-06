Šlachta: Babiš se přibližuje ODS

reklama

Premiér Andrej Babiš před nedávnem o Šlachtovi prohlásil, že je pohledný muž, má kontakty a dobré fotky. „Dělá to dobře,“ řekl také Babiš.

Anketa Má Robert Šlachta vaši důvěru? Má 58% Nemá 35% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 2107 lidí

Co za tím dle Šlachtových slov stojí? „Myslím, že je to obyčejný strach. Je to obava pana Babiše o to, že voliči odchází k nám ze zklamání z pana Babiše či z jeho chování. A myslím, že je to klasický přístup pana Babiše – cukr a bič. Teď přišel cukr, pochválení. A poté, když nejste vyslyšen, přijde asi to negativní,“ domnívá se Šlachta.

Podotkl také to, kdyby se Babiš vymezil, mohlo by se stát, že by od něj voličů přešlo ještě více. „Pro mě z té komunikace, kterou vede vůči nám, kdy se minulý týden vyjádřil ke kauze Nagyová s tím, že to byl teatrální zásah a dalo se to udělat na pozvánku, vyplývá, že se pan Babiš přibližuje ODS. Jsou to i společná hlasování, která nějakým způsobem fungují,“ uvedl Šlachta.

Zůdvodnil i to, proč se rozhodl jít do politiky. „Četl jsem vyhlášení pana ministra vnitra Jana Hamáčka, že souhlasí s panem expremiérem Petrem Nečasem, jak dříve ne, a sice, že se podle něho jdu mstít, a proto jsem do té politiky vstoupil. Musím říct, že větší hovadinu, než vyplodil tenhle matla, jsem neslyšel,“ poznamenal Šlachta s tím, že jde dělat do politiky dobro. To znamená v jeho pojetí sloužit občanům.

