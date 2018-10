Sládek pro PL: Zeman je alkoholik v posledním stadiu rozkladu, nemáme co slavit

Na Václavském náměstí si lidé po celý den připomínají sté narozeniny naší moderní republiky. V horní části Václavského náměstí odstartoval pochod za monarchii, v němž lidé zdůrazňovali, že naše státnost má hluboké kořeny, mnohem hlubší, než jsou kořeny republikánské, a bylo by načase se k těmto hlubokým kořenům vrátit. Podle monarchistů by bylo namístě vrátit se k velké slavné tradici českého království.

„Ať žije české království, král nikdy neumírá. Česká stát nevznikl v roce 1918,“ stálo na transparentech, které si monarchisté přinesli na Václavské náměstí. Déšť padající z nebe v podstatě po celý den podle nich symbolizoval pláč za posledního císaře monarchie, za císaře Karla I.

Naproti tomu ve spodní části Václavského náměstí se sešli krajně pravicoví aktivisté, kteří ve jménu stých narozenin republiky protestovali proti Globálnímu paktu o migraci. Nejvýraznějším řečníkem v této skupině byl Miroslav Sládek, zakladatel a předseda Sdružení pro republiku – Republikánské strany Československa (republikánů).

V souvislosti s výročím republiky si Sládek nebral servítky. Přibližně 250 účastníkům akce Sládek připomněl, že Československo už víc než dvacet let neexistuje. „Tady dneska není co oslavovat. Oslavujeme tady založení matičky republiky, která je dávno mrtvá,“ hřímal Sládek. „Tady není co oslavovat. To je tryzna. To je jako jásat na hrobech zemřelých a skákat na jejich hrobech,“ pokračoval nesmlouvavě.

Zdá se mu, že dnešní politiky v čele s prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) by bylo dobré hodit do Vltavy.

V exkluzivním vyjádření pro server ParlamentníListy.cz Sládek Zemana v podstatě rozcupoval. Mnohé možná překvapí, že Sládek odsoudil Zemanova slova o Romech. Při své cestě po Olomouckém kraji Zeman poznamenal, že devadesáti procentům Romů se nechce pracovat. Sládek toto téma považuje za podružné. Zakladatel republikánské strany je přesvědčen, že před Českou republikou stojí důležitější témata, ale Zeman už je nevnímá. „Zeman je alkoholik v posledním stadiu rozkladu,“ zasadil Sládek úder Zemanovi.

Značnou nelibost vyjádřil také nad tím, že Zeman poklonkuje Číně. Sládek to tak vnímá a považuje to za špatný směr české zahraniční politiky. Sládek má za to, že by bylo vůbec nejlepší, kdyby se Československo obnovilo ve svých původních hranicích včetně Podkarpatské Rusi. Československá republika v původních hranicích by pak měla prosazovat nezávislou politiku a neměla by se podle Sládka klanět ani Východu, ani Západu. „Měli bychom vystupovat jako suverénní republika, a ne takhle poklonkovat Číně,“ řekl jasně Sládek.

Mezi účastníky akce v dolní části Václavského náměstí se objevil také někdejší spolupracovník Václava Klause a neúspěšný kandidát do Senátu za SPD Tomia Okamury Ladislav Jakl.

autor: mp