Šlechtic lomí rukama nad Českem: Fašistická zem, lidi tu chtějí změnu režimu

Agentura SANEP uveřejnila další z řady předvolebních průzkumů. Opět se potvrdilo, že velká část voličů by v tuto chvíli volila hnutí ANO Andreje Babiše, konkrétně jde o 35 procent lidí, kteří v průzkumu připustili, že jsou ochotní vydat se k volbám.

Druhou koalici Spolu by volilo 18,3 procenta respondentů. Na pomyslném žebříčku vítězů by se s 11,8 procenty hlasů ocitlo ještě hnutí STAN.

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 15893 lidí

Stačilo! v čele s komunistickou lídryní Kateřinou Konečnou by podle posledního průzkumu agentury SANEP volilo 6 procent lidí. A Motoristy Petra Macinky by volilo 5,1 procenta voličů. To je poslední uskupení, které by za současného rozložení sil proniklo do Sněmovny

Piráti by se ziskem 4,5 procenta zůstali mimo Sněmovnu. Totéž platí o SOCDEM Jany Maláčové, která by získala 2,4 procenta hlasů, Přísaze Roberta Šlachty s 2,2 procenty a Zelených s rovnými 2 procenty voličské přízně.

Někdejší politik a jeden z členů slavného šlechtického rodu Jiří Lobkowicz dospěl k jednoznačnému závěru.

„Je to oficiální, změnu režimu si přeje 56,2 % obyvatel ČR. Stali jsme se fašistickou zemí, upřednostňující národ před jednotlivcem, autoritářství před demokracií, dirigistické hospodářství před volným trhem, ruskou totalitu před evropskými svobodnými hodnotami. Většina dnešní populace si přeje návrat manipulativního politického režimu, konkrétně centralizované autokracie, která bude zhruba řečeno něco krutého, bezskrupulózního, arogantního, tmářského, antiliberálního a prospěje elitářské zkorumpované třídě občanů. Je smutné a děsivé vidět, jak je naše země zmanipulována a dohnána k jejímu selhání několika psychopaty,“ napsal bez obalu Lobkowicz na sociální síti X.

