Šli po Babišovi, ten se naštval. Jurečka to schytal za „krávu“, Pekarová za rušení

„Pane Jurečko, nechte mě už být! Já bych rád viděl vaše majetkové přiznání. Ukažte, kolik vaše paní, na kterou jste převedl tu farmu, jaké má hospodářské výsledky. Řekněte, za co jste koupil ten kombajn. A vy se chlubíte, že budete na tom kombajnu sekat to obilí. A je pravda, že někteří ti zemědělci vám dávají dobré ceny za to sekání? Je pravda, že někdo vám přispěl na ten kombajn? A proč to vlastně sekáte? Vy nemáte střet zájmů? Jenom Babiš?“ rozčílil se předseda hnutí ANO Andrej Babiš na lídra KDU-ČSL a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku při jednání Poslanecké sněmovny.

„Možná máte pocit z našich vystoupení, že od revoluce naši zemi nejvíc ovlivňovala například ODS. A my o tom často mluvíme. Ale kdybych se vás zeptal, kdo byl nejdéle od revoluce ve vládě, nevím, jestli byste to uhodli. Víte, kdo to byl? KDU-ČSL. Ta byla ve vládách více než 18 let. A ODS 12,7 roku. Teď nechci hodnotit, kdo kolik způsobil škody, ale je to fascinující. A já jsem pana Jurečku žádal, aby se do mě netrefoval. Ona se blíží Země živitelka, nebudu tady mluvit o olizování zlatokopek, ale vůbec nechápu, proč tady pan ministr mluví, že se podívá na výsledky celého holdingu Agrofert a říká, že kdyby Andrej Babiš chtěl, tak že by měl na to nějaký vliv. Andrej Babiš, kdyby chtěl, tak ho zavřou, na to hned čekáte. Vždyť od nástupu vaší vlády vy stále říkáte všem vašim podřízeným – Agrofert ne, červená,“ rozhorlil se úvodem 72. schůze Poslanecké sněmovny Babiš. Reagoval tak ještě na slova ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky ze závěru schůze předcházející. Ta se týkala důchodového pojištění, současná schůze se má věnovat smlouvě s USA o spolupráci v oblasti obrany.

„Největší počet kontrol, finanční správa kontroluje jenom Agrofert, policie řeší jenom Babiše a Agrofert. Stále chodím na policii, váš systém. Vy totiž ty vaše podřízené, ty zaměstnance, vy se s nimi vůbec, jak bych to řekl, že se k nim chováte zkrátka brutálně. Znám ty příběhy, jak jich vyhazujete z práce, protože Babiš, když byl ve vládě, tak zjistil, že je nějaký dobrý úředník, a ten dostal polibek smrti. Takže pan Jurečka, který dobře ví, že na to nemám žádný vliv, ano, a dobře ví, že ty dotace, zkrátka děláte maximum, abyste poškodili tu firmu. A že Vodňanská drůbež měla zisk? No tak asi měla, miliardu investovala, snížila ceny energií. A hlavně vodňanské kuře je kvalitní. Vodňanské kuře žere české obilí, nežere ukrajinské obilí, často kontaminované. Doporučuji všem poslancům navštívit pumpu na odbočce do Průhonic, tam ho mají, vodňanské kuře, je kvalitní a je skvělé. Vodňanské kuře žere české obilí,“ pokračoval Babiš.

„Česká republika je mimochodem jediná země, která akceptuje ukrajinské obilí. Maďarsko, Polsko, Slovensko nechtějí, takže co se stane? Když vidím ty geniální komentátory v televizi, hrozí hlad, a jaký. Šéf OSN, toho znám také, bez komentáře. Nehrozí žádný hlad. Češi budou jíst ukrajinské obilí a české obilí budou jíst v Africe, protože to obilí se vyveze do Hamburku a tam se to dá do lodě, ne v Oděse. Neuvěřitelné, jak v tom mediálním prostoru vystupují tady lidi, kteří tomu vůbec nerozumějí. Takže já chápu, že váš nelítostný boj proti Babišovi, a na to jste vyhráli volby, ale ten Jurečka si nedá říct a on stále bude o tom Agrofertu mluvit,“ rozhorlil se Babiš. „Přitom dobře ví, že máme největší koncentraci řetězců v Evropě a řetězce rozhodují o tom, kolik stojí to kuře. Oni o tom rozhodují. Pane Jurečko, skutečně, nechte mě už být! Já bych rád viděl vaše majetkové přiznání. Ukažte, kolik vaše paní, na kterou jste převedl tu farmu, jaké má hospodářské výsledky,“ dodal Babiš.

A na co vlastně reagoval? Jurečka v průběhu schůze Poslanecké sněmovny uvedl následující: „Já myslím, že když se podíváme na výsledky celého holdingu Agrofert, který je dneska nejvýznamnějším hráčem na poli zemědělských komodit a významným hráčem na poli potravin, takže když se podíváme na zvýšení obratu, zvýšení hospodářského výsledku a k tomu připočteme ty dotace, tak si myslím, že kdyby Andrej Babiš chtěl, tak může také výrazným způsobem říci, já si zachovám nějakou výši svých zisků, které třeba mně v minulosti postačovaly, a nebudu tlačit na to, abych takovýmto způsobem vydělával na téhle situaci pro holding Agrofert. Myslím si, že ta data jsou poměrně jasná a veřejná.“

Střet zájmů

„Řekněte, za co jste koupil ten kombajn. A vy se chlubíte, že budete na tom kombajnu sekat to obilí. A je pravda, že někteří ti zemědělci vám dávají dobré ceny za to sekání? Je pravda, že někdo vám přispěl na ten kombajn? A proč to vlastně sekáte? Vy nemáte střet zájmů? Jenom Babiš? Já fakt nechápu, proč vy do mě útočíte. Já mám na vás nabito. Vždycky jste zneužíval tu funkci, všechny ty Klasy a všechno tohle, všude jste se producíroval, a teď mně jako důchodci, který má důchod 22 tisíc, mi píšete, jak jste skvělý, jak jste mi navýšil důchod. Já vám za to děkuji. Teď jste mě okradl o sedm tisíc tento rok. Jo, mám střet zájmů,“ pokračoval Babiš, přerušila jej však předsedající schůze Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Pane poslanče, já vás upozorňuji, že program této schůze se týká úplně jiné věci, než o které tady teď hovoříte, takže vás chci vést k tomu, ať hovoříte k věci,“ řekla Pekarová Adamová.

„Správně, ano. Paní předsedkyně, pan Jurečka, když mluvil o Agrofertu, to se týkalo důchodů? To jste mu neřekli?“ ohradil se Babiš a zazněl potlesk. Pekarová Adamová se však bránila, že v danou chvíli neřídila schůzi. „Tak mě nepřerušujte,“ reagoval Babiš.

„Neřídila jsem v tu chvíli schůzi já. Jenom vás vedu k tomu, abyste se držel bodu, který projednáváme na této schůzi,“ dodala Pekarová Adamová.

„Ano. Máte na to stejný metr jako média, teď citovala CNN nějaký výrok vytržený, nevím, z kterého roku. Já to chápu. Zkuste poučit vašeho koaličního partnera, nechť nemluví o Agrofertu, nechť nám řekne, jak to on má se střetem zájmů, proč seká obilí, když je ministr. Převedl tu farmu, tak nechť nám ukáže všechno. Kde koupil kombajn, za kolik koupil kombajn, komu sekal, za kolik sekal. A bude to fajn, bude to transparentní. Takže ještě znovu opakuju: pan Jurečka se živí politikou. Je to průměrný prodejce Agro 2000, vydělal možná čtvrtinu toho, co vydělává, tak se rozhodl jít do politiky. Je tam dlouho. Byl jsem s ním ve vládě, vím, kdo to je. Takže já znovu ho žádám, aby dal pokoj Babišovi a aby dal pokoj Agrofertu. Nemá s ním nic společného. Pan Jurečka by měl být rád, že je tady nějaký Agrofert, který zachránil většinu potravinových firem, které byly na bankrot. A odvedl rok 2022 5 miliard 25 milionů na daních, sociálních odvodech a zdravotních odvodech. A já bych chtěl vyzvat pana ministra zemědělství, tady pana Výborného, aby zveřejnil všech firem zemědělských, které dostávají dotaci, podíl v procentech na dotacích vůči jejich tržbám a vůči jejich odvodům. Ukažte to. Ukažte to a přestaňte lhát,“ sdělil Babiš.

Kráva nemá ráda obleky

"Agrofert odvedl pět miliard, čerpal nárokové dotace. Vy jste všechno zlikvidovali. Tu firmu byste rádi zlikvidovali v tom svatém boji proti Babišovi, ale mě nezlikvidujete. Chtěli byste mě zavřít, ano, stálé stíhání, policie, všechno, to je ten váš mainstream. To je ten váš mainstream. Tak to ukažte, pane ministře. Já vím, že tomu nerozumíte, a když se fotíte s tou krávou, prosím vás, ne v obleku. Já jsem řešil Růžu, to je naše prase, divočák na farmě, je to úspěšné, jo, tak zkuste se k tomu obléct k té krávě. Jako ta kráva nemá ráda ty obleky. Tam chodí ti potentáti, takže já bych byl velice rád, kdybyste tady nevystupovali proti mně. Já mám nabito, já mám dobrou paměť, a dejte mi už konečně pokoj, té firmě. Buďte rádi, že tady jsou. Ta firma je zaparkovaná v Čechách. Živí 40 tisíc lidí, a kolik rodin. A co to řešíte? Proč to říká ten Jurečka, že já mám na to nějaký vliv? Ne, nemám na to vliv, nemám. Vy jste zničili české zemědělství. ODS dovolila prodat půdu cizincům, ČSSD nezvládla dotace, proto tady je, jak to je. A je tady nejvyšší koncentrace řetězců. To je vaše dílo. No, takže tolik k panu Jurečkovi. Byl bych rád, aby se soustředil na svoji práci. Teď je ministr práce a sociálních věcí, aby se soustředil na to, že tady nejsou lidi na práci, že tady plno lidí v podstatě pracuje načerno, a aby si šel vybrat na ty úřady práce. Aby se staral o svůj resort. Je to nejtěžší resort, a jemu asi nevadí, že ten resort, a je to první ministr, který vystupuje proti důchodcům. Normálně proti důchodcům. Žádná reforma to není. Žádná. No, takže to je tolik k panu Jurečkovi. Snad to pochopí. Když ne, tak já jsem připraven, mám nabito, jak jsem řekl,“ dodal Babiš.

„No a panu premiérovi jsem chtěl říct, když už teda dal si ten plakát, že tlačí na ty dodavatele, tak já, pane premiére, můžete navštívit všechny firmy Agrofertu, zkuste na ně tlačit. Oni vás rádi přijmou a rádi vám vysvětlí, co všechno vaše vláda dělá blbě. No a když už se chlubíte tou inflací, pane premiére, tak jste stále třetí nejhorší. Třetí nejhorší jste stále. Bronzová medaile. Takže inflace Lucemburk 1 %, Belgie 1,6, Španělsko 1,6, Dánsko 2,4, Řecko 2,8, Kypr 2,8, Finsko 4,1. To je Eurostat, Eurostat, ne staťák, ne staťák. Já nevím, jestli chodí šéf staťáku na vládu. Stejně tam je zbytečnej, ale dobrý, tak jste si to prodal. Jste stále třetí nejhorší, pane premiére. 11,2, s inflací jste neudělal vůbec nic. Průměr EU je 6,4 a průměr eurozóny je 5,5 v inflaci. Takže vy jste způsobili inflaci, vy jste neudělali nic pro lidi, zkasírovali jste 260 miliard ve prospěch rozpočtu a na lidi kašlete, a řešíte stále jenom Babiše a Jurečka Agrofert. No fakt neuvěřitelné, a samozřejmě ty média se k nám chovají úplně jinak než k vám. Stále vám fandí. Já myslím, že i slepý to vidí,“ zakončil Babiš.

