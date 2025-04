Slintavka a kulhavka: „ČR hrozí nedostatek. Zanedbali jsme to.“

Anketa Má Andrej Babiš vaši důvěru? (Ptáme se od 25.3.2025) Má 81% Nemá 16% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 22430 lidí

Co se děje 50 km od našich hranic?

Abych byl konkrétní a mohli jsme si představit, co slintavka a kulhavka znamená, tak stručně uvedu, co se nyní děje v nejbližším ohnisku u našich hranic, které bylo zjištěno před devíti dny v Plaveckém Štvrtku na západním Slovensku, 50 km od našich hranic. Nuže zde jsou základní informace:



– mléčná farma firmy First Farms v Plaveckém Štvrtku měla přes 3 000 dojnic



– denní nádoj mléka přes 10 000 litrů, to jsou 3 cisterny denně do mlékárny



– ve středu 2. dubna začalo vybíjení stáda a následné spalování v kafilérii



– příjezd do obce Plavecký Štvrtok je hlídaný skupinou složenou z policisty, vojáka a hasiče nebo úředníka finanční správy



– příjezdy a opačně výjezdy jsou pouze dva a motorová vozidla jedou přes dezinfekční žlab



Takové jsou přímé, viditelné důsledky prudce nakažlivé nemoci slintavky a kulhavky a k nim bych přidal ty dlouhodobé při obnově stáda, respektive výroby. Jsou neméně závažné, pro mnohé postižené farmy, kterých je na Slovensku šest, neřešitelné. Posuďte se mnou:



– je třeba důkladně vydezinfikovat stáje a okolí



– bude třeba nakoupit 3000 vysokobřezích jalovic, ty všechny otelit a mladé dojnice, prvotelky začnou dávat mléko



– k tomu je třeba nepřetržitá veterinární služba



– je třeba zajistit velké množství finančních prostředků do naznačené obnovy výroby

Anketa Má mít Nora Fridrichová právo pobíhat po sněmovně dle svého uvážení? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1912 lidí

Už tak vysoké ceny se budou znovu zvyšovat…

Je tedy třeba udělat maximum, aby se ze Slovenska a Maďarska k nám nákaza slintavky a kulhavky nepřenesla. I tak, díky naší nízké potravinové soběstačnosti u masa, mléka a všech mléčných výrobků a vysoké závislosti na jejich dovozu, dopady na jejich spotřebitelské ceny v obchodech budou. Jaké? Už tak vysoké ceny se budou znovu zvyšovat. Objem mezinárodního obchodu EU se totiž sníží, přibrzdí a ten stát, který se svému zemědělství nevěnoval, tak ten na to doplatí zvýšením cen a dokonce v možném, po určitou dobu, jejich nedostatku! Ano, čtete dobře, nedostatku. To jsou konsekvence, o kterých nemá současný ministr zemědělství, odborností teolog, ani potuchy. No a že by snad měl zájem jako na Slovensku náš premiér Fiala? Tak ten řeší Ukrajinu, mezinárodní politiku, kde se s ním baví a nějaké české zemědělství je mimo jeho vnímání.

Dříve? Řešení přišlo doslova v hodinách… vojáci, veterináři…

U nás, na tehdejším území České republiky, byla slintavka kulhavka naposledy na několika místech v letech 1970 až 1975. Dopady byly doslova tragické – okamžitá likvidace dobytka a hermetické uzavření obce třeba na 20 dní. Stáje, například kravín, byly postaveny vždy na okraji obce, čili byly její součástí. Když se nemoc slintavka a kulhavka vyskytla, řešení přišlo doslova v hodinách. Vojáci, veterináři a policie – tehdy veřejná bezpečnost, okamžitě zamezili pohybu osob z obce a organizovali odvoz nemocného dobytka do kafilérie. Nezbytné životní potřeby, jídlo, léky... byly lidem do obce, na její hranice dovezeny. Takovýto stav si lze jen těžko představit a je třeba udělat maximum, aby se k nám tato nemoc nedostala. Obávám se, že dnešní ministr zemědělství Marek Výborný takovou odbornou zárukou bohužel není a reagovat, až když se nemoc přiblíží k našim hranicím, je žalostné.

Jan Veleba

exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019