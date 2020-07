Slovenský premiér Matovič „děkoval“ předchůdci: Toho pána nesleduji. Udělal mnoho chyb, které jsme museli hasit

reklama

„Párkrát jsem měl takové myšlenky,“ odpověděl Matovič na úvodní otázku, zda nepřemýšlel, že by v této komplikované době raději seděl někde jinde než v křesle předsedy vlády. „Bylo to v době, kdy se to vše valilo, když jsem se obával, že se nám to zvrhne,“ řekl s tím, že tyto podobné úvahy jej ale brzy přešly a naštěstí vše dobře zvládli.

Následovala otázka, zda už poděkoval bývalému slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu za opatření, která přijal, jelikož Pellegrini si stěžoval, že tak neučinil: „Víte co, nesleduji tohoto pána... až se situace uklidní, možná se setkáme a řekneme si to z očí do očí. Za to, co se dá, mu poděkuji, ale na začátku udělal také mnoho chyb, které jsme na poslední chvíli museli hasit,“ uvedl současný slovenský premiér.

Vývoj pandemické situace Matovič s napětím sleduje: „Když nám čísla začínají narůstat, stále se ve mně bije, že bychom měli bít na poplach. Slovensko si druhou vlnu nemůže dovolit. Dnes bych měl výčitky, kdybych jel na dovolenou, válel se u moře a tvářil se, že je na Slovensku vše v pořádku,“ zdůraznil a nezapomněl pochválit Slováky za jejich přístup v této složité situaci.

Své řekl i k často se objevujícím názorům, že má mnoho společného se svým českým protějškem premiérem Andrejem Babišem (ANO): „Společné máme to, že máme rodný jazyk slovenštinu, to máme společné,“ podotkl s tím, že co dál je spojuje, nechá raději k posudku druhých lidí.

Vzpomínal, jaký dojem na něj Babiš udělal, když se potkali poprvé. „Takový, jak jsem ho mediálně vnímal... bral jsem ho jako... jako... snaživého ministra financí svého času. Nervózní jsem z něj nebyl. To jsem víc teď z vás než z něho,“ polichotil Matovič moderátorce Janě Peroutkové.

Slovenské soudy o Babišovi tvrdí, že byl ve svazcích StB oprávněně. Matovič na to poznamenal, že taková minulost i aktivního politika mu vadí. „Aby donášel na někoho a znepříjemňoval někomu život... taková minulost u člověka, ať už je v politice, nebo ne, ta mi vadí,“ sdělil Matovič.

Kdo z českých nejvyšších ustavních činitelů je Matovičovi nejsympatičtější? „Tak to jdeme vyvolat mezinárodní skandál. Ne, ne, ne... to sem asi nepatří. Dělalo by to zbytečné problémy,“ smál se slovenský premiér, který by to prozradil pouze v případě, že by nebyl předsedou vlády.

Svou pozornost zaměřil na výsledky polských prezidentských voleb, které nakonec těsně vyhrál Andrzej Duda. „Poláci mají demokracii, vybrali si podle svého přesvědčení. Respektuji to,“ podotkl.

Co jej doslova mrzí, je prý „ostrá předvolební kampaň“, kterou v Polsku sledoval: „Věřme, že se v následujících letech tamní situace uklidní a najdou k sobě Poláci cestu. Nebylo by dobré, aby tu bylo východní a západní Polsko,“ řekl k zásadně rozlišným názorovým proudům, které v současném Polsku koexistují.

Moderátorka Peroutková pro Matoviče připravila rychlou anketu, kde žádala krátké odpovědi na některé zásadní otázky.

Byl by Matovič pro zavedení eura v Česku? „Někdy vám závidím korunu a někdy si myslím, že byste mohli jít na loď s námi,“ uvedl.

Tázala se i na to, zda je pro Matoviče Krym ruský, nebo ukrajinský: „Samozřejmě že ukrajinský,“ řekl promptně premiér.

Došlo i na blížící se americké prezidentské volby. Kdo z kandidátů by byl Matovičovi bližší, Donald Trump, nebo Joe Biden? I zde se zdráhal odpovědi: „Mezinárodní skandál zpoza Atlantiku stejně tak nepotřebuji. Každý má nějaké chyby i výhody,“ řekl vyhýbavě.

Závěrem pronesl pár slov ke kondici slovenské vládní koalice: „V poslední době mě mrzelo posílání vzkazů přes média, to je snad už za námi. Trošku jsme fungovali jako italská rodina. Je to takový sňatek z rozumu, který přeroste ve skutečné přatelství,“ věří slovenský premiér Igor Matovič.

