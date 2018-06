Slovenský web Konspiratori.sk neuposlechl rozhodnutí soudu

29.06.2018 16:30

Podle předběžného opatření Krajského soudu v Bratislavě, proti kterému nelze podat odvolání, musí „z internetové stránky www.konspiratori.sk a jím zveřejněných seznamů nedůvěryhodných stránek se sporným obsahem včetně skriptu pro automatické vyloučení stránek odstranit slovní označení webové stránky - domény parlamentnilisty.cz a jeho případné subdomény, a to do právoplatného rozhodnutí ve věci samé," stojí v Usnesení, které ve středu obdržela společnost OUR MEDIA a.s., která mimo jiné provozuje server ParlamentníListy.cz.