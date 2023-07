Slyšeli jste slovo totality, vyjel ve sněmovně Babiš. A Honzejk se začal smát

reklama

„Vážení spoluobčané, dámy a pánové, slyšeli jste slovo totality. Ne slovo boží. Totality! Ale možná tato totalita bude víc než slovo boží! Možná i toho se dočkáme,“ prohlásil Babiš na úvod za potlesku poslanců ANO.

Poté promluvil k Janu Jakobovi z TOP 09, který podal návrh na pevný čas hlasování o novele. „Mě pan poslanec strašně baví. Jako by zapomněl, že ten, kdo ho zplodil – tedy politicky. Symbol korupce a zakladatel ODS béčka. Co tady četl tehdy, nějaké knihy a zákony,“ rozpomněl se Babiš ve svém projevu na svého politického rivala Miroslava Kalouska.

„No a pan poslanec tady mluvil o obstrukcích, a kdo tady obstruoval? Já jsem tady neobstruoval. Pan poslanec asi zapomněl na to, že vy jste tady obstruovali EET několik let, 297 dní. A Dukovany, kterými se chlubíte, 300 dní a stavební zákon, aby si starostové dělali ty kšeftíky, také 300 dní. To byly obstrukce! A my jako opozice, protože máme novou totalitu, my vlastně... Kde my máme mluvit? Řekněte mi, kde máme vlastně mluvit?“ ptal se Babiš, proč jsou vystoupení opozičních poslanců označována za obstrukce.

Opozice podle Babiše totiž ani nemá jiné místo, kde by mohla sdělovat své názory. „Pan premiér má ty své pořady. V neděli má Českou televizi, chodí tam sám. Stínového premiéra hnutí ANO Havlíčka nepozve pan aktivistický redaktor. Pan premiér má svůj pořad na CNN, pan premiér má svůj pořad v Deníku. Takže tato média, která vyhrála volby pětikoalice a která jsou součástí té nové totality, toho polistopadového kartelu,“ postěžoval si Babiš, že většina médií opozici nedává prostor.

Poté už expremiér promluvil o projednávané novele týkající se penzí a zkritizoval vládu, která podle něj nesnáší důchodce. „Takže jaký bod vlastně tady projednáváme? Podle mě je to bod okradení našich důchodců! Našich důchodců, kteří vybudovali naši zemi. Pro nás důchodci byli vždy priorita. Tato vláda nesnáší a nenávidí důchodce. Ještě ani pořádně nenastoupila, vzala jim slevu. A už jednou jim vzali. Podle zákona měli nárok na valorizaci podle inflace, to je na Ústavním soudu. Já jsem zvědav, jak dopadne ta naše ústavní stížnost,“ řekl k letošnímu snížení červnové valorizace s tím, že Ústavní soud je součástí vládní totality.

Poté už Babiš přešel do tvrdých výpadů na Fialovu vládu, kterou označuje za nejhorší vládu v historii. „A tato vláda dělá co? Ten čas strašně rychle běží, za chvíli tam budou dva roky. Zvyšuje daně a snižuje důchody. To je všechno. A protože je to nejhorší vláda v historii naší země, vláda národní tragédie, tak jejich strategie je lhát. No a mistr světa ve lhaní je pan premiér. My jsme tady v historii měli různé premiéry. Měli jsme lídry, měli jsme slušné, neschopné, měli jsme různé. Ale nejprolhanější ze všech politiků v historii této země je pan premiér Fiala,“ udeřil Babiš.

Dále Babiš kritizoval prosazení migračního paktu na úrovni EU a vyzdvihl politické lídry Polska a Maďarska, kteří podle něj jediní bojují za své národní zájmy. „Jasně, solidarita, to je o boji za české zájmy. A dneska v rámci celé Evropy, kdo tam bojuje za zájmy svých spoluobčanů? No, Polsko a Maďarsko. Český premiér nebojuje za zájmy našich občanů. A mohl to zablokovat. Ani nemusel blokovat, měl jasně říct, my tady – Polsko, Česko, Slovensko, Maďarsko – jsme přijali tolik uprchlíků a my, Česká republika chceme 45 miliard, 40 miliard za ukrajinské uprchlíky. Nic jsme nedostali,“ hřímal Babiš a dodal, že Fiala se snaží zničit visegrádskou čtyřku.

Velkým tématem je pro Babiše tradičně Evropská unie, konkrétně Babiš hovořil o promarněné šanci prosazovat národní zájmy za českého předsednictví. „A to nejhorší, co vlastně se stalo, je, že vlastně vás pochválil ten nejhorší evropský politik. Ten fanatik, ten magor Timmermans, kombinace zelených komunistů, vás pochválil a řekl, že vlastně to bylo všechno skvělý. Když Timmermans někoho chválí, tak to bych se normálně zastřelil, kdyby mě Timmermans pochválil,“ pokračoval Babiš, který si prý oddechl, že už je Timmermas z Evropské komise pryč.

Naopak nejlepšími evropskými lídry jsou podle Babiše maďarský a polský premiér. Na nedávné tiskové konferenci Fialy a Morawieckého se to prý jasně ukázalo. „Morawiecki, to je lídr. A potom vystoupil pan premiér Fiala na tiskovce. O čem hlavně mluvil? Hlavně mluvil o Ukrajině, poněvadž pan premiér stále mluví o Ukrajině. Tato vláda má neomezené peníze pro Ukrajinu a má neomezené peníze pro obranu a nemá peníze pro důchodce a pro lidi, to nemá. Bohužel. Takže to byla velká část jeho tiskovky,“ opět se Babiš pustil do premiéra.

„A pan premiér říká – Česká republika by měla patřit mezi deset nejúspěšnějších zemí světa. No, představte si to. A když jsme mu to předali v prosinci 2021, tak jsme byli, pane premiére, na devátém místě (nejvíce) prosperujících zemí v Evropské unii. No, a vy jste klesl. Vy jste na místě dvanáct. Tak co se děje? My jsme byli v té desítce. Vy jste dvanáct. A bude hůř, protože zkrátka vy ničíte tuto zemi,“ dodal Babiš.

Přes okruh dalších témat se Babiš nakonec vrátil i k projednávané novele a opět zopakoval, že vládní poslanci používají totalitní praktiky k umlčení opozice. „Takže nová totalita nás dneska zase převálcuje, zase budou tvrdit, jak nám umožnili tady vystupovat. Takže my jsme zásadně proti okrádání důchodců, my jsme zásadně proti navyšování daní. My jsme vám jasně řekli, co máte dělat, a největší ozdravný balíček by byl, kdybyste to zabalili a předali lidem, kteří to umí. A my jsme dokázali ve vládě, že to umíme,“ ukončil Babiš svůj projev za potlesku poslanců ANO.

Babišova slova o totalitě a slovu božím rozesmála komentátora Petra Honzejka. „‚Slyšeli jste slovo... totality. Možná slovo totality bude víc než slovo boží,‘ prohlásil doslova Babiš. To je ještě víc než nejvíc. Totalitní kádr, přeškolený na nošení jezulátka, které si plete s kombinací amuletu a woodoo figurky, si stěžuje na totalitu a dovolává se boha,“ reagoval se smíchem Honzejk.

"Slyšeli jste slovo... totality. Možná slovo totality bude víc než slovo boží,“ prohlásil doslova Babiš. To je ještě víc než nejvíc. Totalitní kádr, přeškolený na nošení Jezulátka, které si plete s kombinací amuletu a woodoo figurky, si stěžuje na totalitu a dovolává se Boha. ?? — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) July 26, 2023

