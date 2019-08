Smějí se Gretě? Pryč s nimi z médií. Thunbergová našla své obránce v Čechách

Smějete se Gretě Thunbergové? To je špatně, shodují se v Respektu, na Deníku Referendum a v Žít Brno. Není prý důležité, co mladá aktivistka dělá, ale jakou zprávu a poselství přináší. A že se na této zprávě shodují vědci. Na Deníku Referendum zašli dokonce o krok dále. Prý by se mělo postupovat jako na Západě a kritiky Grety z mediálního prostoru vytěsňovat.

Šéfredaktor Respektu Erik Tabery tvrdí, že Greta (vlastním jménem Greta Tintin Eleonora Ernman Thunbergová) umí anglicky lépe než ti, kdo jí doporučují, aby si doplnila vzdělání. Také připomíná, jak MF Dnes řešila, jak moc je cesta lodí ekologická. „A nezapomínejme také na to, že nedávno ve vlaku jedla potraviny uložené v igelitovém sáčku. Hanba. A co nám má ten skrček co radit, když není vystudovaná vědkyně? Češi přece vždy stojí za názorem odborníků, nedají na nějaké hoaxy a fámy laiků na sociálních sítích,“ ironizuje novinář. Anketa Přispěli byste na pořízení Lavičky Václava Havla ve vašem městě nebo vaší obci? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 4256 lidí

Podle Taberyho nedělá sice Greta všechno vždycky správně, ale lidé ji vnímají pozitivně, protože jí vědci dávají za pravdu. Greta Thunbergová podle něj není světice, a kdo chce hledat její prohřešky, tak je nepochybně najde. Ale ona prý jen odvádí „potřebnou a namáhavou práci“. „Možná je už na čase přestat řešit její výraz, účes, inteligenci, zdraví a podobně. A začít se zabývat podstatou jejího sdělení. Je jedno, jestli souhlasíme, či nikoli, ale prosím, pojďme už debatovat na úrovni. Alespoň tak, jak to umí šestnáctiletí,“ apeluje Tabery.

Celý editorial ZDE

Dalším zastáncem mladé aktivistky je Stanislav Biler, spoluzakladatel hnutí Žít Brno a scénárista nové show ČT o dezinformacích. „V jedný hře se Cimrman snaží v Latinské Americe vysvětlit místním princip loutkové vlády. Vyřeže loutky a pomocí nich ukazuje, že za nitky tahá v pozadí někdo jiný.

Místní se mu smějí, že je to nesmysl, protože ministři takhle malí nejsou. A tak Cimrman trpělivě vyřezává větší a větší loutky, aby to místní ignoranti pochopili. Marně,“ uvádí Biler a dodává, že s Gretou je to podobné.

„Může vystřihnout sebelepší projev o důsledcích klimatické změny, ale s tím si na prohnané Čechy nepřijde! Zcela bezpečně se totiž zaměří na nejpodstatnější část sdělení – jedla ve vlaku z plastové misky. Greta vyrazí lodí na zasedání OSN, kde vystoupí na klimatickém summitu. Jakápak je asi klíčová otázka její cesty: Proč to dělá? Na co upozorňuje? Co řekne? Ne, ne. Klíčová otázka zní: Z čeho je vyrobená loď, na které pluje? Šach mat, Greto, na Čechy si nepřijdeš,“ ironizuje Biler ve stejném duchu jako Tabery a dodává, že kdyby vychytralým Čechům uprostřed vyčerpávající války někdo přinesl návrh mírové smlouvy, tak budou místo obsahu sdělení zkoumat, proč je napsaná černým písmem.

„Když se nedá řešit, co má Greta na svačinu nebo čím cestuje, vždy je možnost ‚zamyslet‘ se nad tím, kolik jí je, jak moc je postižená, kdo ji platí, proč není ve škole nebo jak je to hloupé uctívat dítě. Určitě totiž není vůbec hloupé ignorovat všechno, co skutečně říká a na co upozorňuje,“ stýská si zakladatel Žít Brno.

Fotogalerie: - Protesty v Brně

„Předpokládám, že když se tihle naši chytráci – kteří by měli být součástí světového dědictví UNESCO – prochází po holosečích našich uschlých smrkových lesů, po vesnicích s vysychajícími studnami, okolo domů, kterým praskají zdi v důsledku vysychání podloží, tak že u toho myslí na to, že Greta jí salát z plastový misky a jezdí drahou lodí, takže se s tím nedá vůbec nic dělat. Prostě budeme jen tupě koukat, jak se vše zhoršuje, a u toho vymýšlet vtipy o ‚gretenismu‘.

Ať už přijde kdokoli s čímkoli, vždy se seběhne padesát našich strejdů, aby dotyčné nebo dotyčnému vysvětlili, proč to nejde. Bylo by to sice hezké, moci těmto lidem nějak vysvětlit, že svět, o kterém Greta mluví, je ten stejný svět, ve kterém se nachází také Česká republika, ale asi je to vyloučené. Nabízí se sice glóbus, kde by se dalo ukázat, že Greta obývá stejnou planetu jako Češi, a proto se jich klimatická změna týká úplně stejně jako kohokoliv jiného, ale to bohužel nejde. Jak už víme z příkladu výše, Češi by se tomu vysmáli, protože planeta přece takhle malá není.“

A do třetice o Grétě psal Radek Kubala, člen hnutí Greenpeace, na Deníku Referendum. Popsal nesourodou společnost: „Sejdou se hradní pán Miloš Zeman i se svým sluhou Jiřím Ovčáčkem, konzervativec Ladislav Jakl, členové ODS Jaroslav Kubera, Tomáš Jirsa, Jan Zahradník a Alexandr Vondra, novináři Pavel Šafr či Ivan Brezina, spisovatel Ondřej Neff, nacionalista Václav Klaus mladší, komunista Jiří Dolejš a společně začnou nadávat na Gretu Thunbergovou a celé studentské hnutí za klimatickou spravedlnost.“

Tito lidé prý na zesměšnění svých vlastních hodnot reagují „směšnou hysterií“. „Tak Kubera na pietním aktu za oběti nacistického teroru varuje před novou totalitní ideologií environmentalismu, Jirsa brojí proti ekologickému džihádu, Šafr střeží svět před maskovanými komunisty a Dolejš zase přirovnává klimatické hnutí k odvěkému nepříteli jeho názorového proudu, církvím a všem věřícím,“ píše Kubala.

Jaroslav Kubera



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pro členy „Klubu postarších našinců“, jak tuto společnost Kubala nazývá, je prý tragédie, že Gretu nelze sexualizovat, nelze odvést pozornost k jejímu účesu nebo oblečení. „Či případně její aktivity vysvětlovat nedostatkem sexu,“ dodává autor. „Členy Klubu postarších našinců tak dohnala noční můra, ve které musí své názory konfrontovat s realitou veřejné diskuse. A tady se jim tváří v tvář švédské studentce nedostává argumentů, byť jen trochu vědecky podložených,“ tvrdí a dodává, že proto reagují hystericky. „Svět, ve kterém mohli zakrývat, že ve skutečnosti nic neví a nemají co nabídnout, najednou končí,“ nešetří dotyčné.

Načež si Kubala stěžuje, že těmto postarším našincům je dáván velký prostor v médiích hlavního proudu. „Čeští novináři by se měli inspirovat na Západě, kde některá významná média začala zástupce místních Klubů postarších našinců vytěsňovat z veřejné debaty. BBC i Guardian mají přímo ve vnitřní politice zakotveno, že podobným hlasům nedávají prostor. A pokud už z nějakého důvodu musí, označují je za popírače vědeckých faktů,“ doporučuje autor a dodává, že tito lidé také mohou za to, že jiní, jako je ministr Brabec, mohou tvrdit, že jsou ekologičtí, ale schvalovat neekologická opatření.

Celý článek ZDE

Psali jsme: „Konec světa.“ Exprezident Klaus o Gretě, EU a klimatu. Chystá se akce profesorů se vzkazem: Klimatická krize není Niedermayer (TOP 09): Chápu, že pro slečnu Thunbergovou není letadlo to pravé PR katastrofa: Gretinu loď vyzdvihnou letecky Václav Klaus: Greta Thunbergová je oběť a chudák. Klimatická krize? Jen propaganda

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: kas