Smrdí, smrdí, smrdí. František Laudát napsal o Babišovi a vyšetřovateli Šarochovi

„Smrdí, smrdí smrdí, to to smrdí: Tak jsme se konečně dočkali. Čtyři roky Šaroch z daní občanů, z nichž někteří mají hodně hluboko do kapsy, vyšetřoval, aby teď sdělil, náhodou na Andrejovy narozeniny, že se vůbec, ale vůbec nic nestalo. Sorry jako, změnil jsem právní názor. Šaroch by měl v tomto případě veřejně vysvětlit, co tedy celé čtyři roky dělal? Jestli chtěl celou českou justici ztrapnit, tak právě dnes se stalo,“ uvedl k tomu Laudát.

„Vyslechli jsem si už desítky filipik, jak v sousedním Polsku je bourán právní stát a jak, naštěstí, u nás to není. Jenže při poslouchání projevu prezidenta Dudy jsem si říkal, že ke dnu nejdou hrdí Poláci, ale my. Ostatně ukázka české trapnosti se ukázala záhy, když idol více jak 50 % našich občanů pospával, aby se záhy ani netrefil srdcem zvonu do jeho pláště. Sebekriticky přiznávám, že napodruhé trefil,“ dodal.

V souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo čelí Babiš od října 2017 obvinění z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Hrozí mu až desetileté vězení. Stíháni jsou i premiérova žena Monika, dcera Adriana Bobeková či švagr Martin Herodes. Policie navrhla letos v dubnu Šarochovi, aby Babiše i ostatní obžaloval.

Premiér vinu dlouhodobě odmítá. Mínění opozice, že některými výroky mohl ovlivňovat orgány činné v trestním řízení, dnes označil za nesmysl. Šarocha se podle Babiše naopak snažili ovlivnit lidé, kteří proti premiérovi demonstrovali na Letné a Václavském náměstí.

Podle pražského městského státního zastupitelství nelze odhadnout, jak dlouho nyní bude jeho šéf Martin Erazím studovat předložený spis. Materiál totiž obsahuje přes 20 000 stran. Jestliže Erazím dospěje k odlišnému právnímu názoru než Šaroch, může mu dát pokyn, aby ve věci rozhodl jinak. Vedle zastavení stíhání připadá v úvahu podání obžaloby, postoupení případu jinému orgánu nebo vrácení případu policii k došetření.

Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka i dalších tří lidí a jejich obvinění zrušil. Unie státních zástupců dnes zdůraznila, že Šaroch případ zpracovával čtyři roky, a že by měl tedy vysvětlit, jaké okolnosti ho vedly k aktuálnímu rozhodnutí.

Šéf koaličního partnera v Babišově vládě Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že zastavení stíhání bylo jednou z možností a že nezbývá než krok respektovat. Také opoziční politici vzkázali, že Šarochovo rozhodnutí respektují, vyčkávají ale na podrobnější informace. Předsedu Pirátů Ivana Bartoše překvapila „otočka o 180 stupňů“. Podle ODS po tlaku Babiše a jarní výměně ministra spravedlnosti velká část společnosti neuvěří, že by stejné rozhodnutí padlo i u běžného občana.

Šéf lidovců Marek Výborný uvedl, že i pokud bylo počínání v kauze v souladu s právem, nebylo v souladu s etickými principy. Starostové a nezávislí se domnívají, že by bylo lepší, kdyby Babiše osvobodil nezávislý soud. Podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila bude důležité, jak Šaroch rozhodnutí zdůvodní.

Zastavit stíhání lze pouze z důvodů, které přesně vymezuje trestní řád – například pokud se daný skutek nepochybně nestal, pokud tento skutek není trestným činem nebo jestliže není prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Mezi dalšími možnými důvody je nepřípustnost stíhání – mimo jiné proto, že je promlčené. Tato varianta by přicházela v úvahu, pokud by se Šaroch rozhodl změnit právní kvalifikaci skutku.

Loni státní zástupci zastavili stíhání u 814 obviněných, což představuje zhruba jedno procento stíhaných. Po pravomocném zastavení stíhání se do věci může v tříměsíční lhůtě vložit nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a zrušit usnesení jako nezákonné.

Společnost Farma Čapí hnízdo patřila Agrofertu, do předloňského února ji vlastnil Babiš. Mluvčí holdingu dnes uvedl, že pokud se informace o zastavení stíhání potvrdí, půjde společně s případy Agrotecu a korunových dluhopisů už o třetí účelovou kauzu namířenou proti Agrofertu.

