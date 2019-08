Smrt Epsteina, kterého se prý báli Clintonovi: Už padají vtipy. Představte si, jak...

V New Yorku zemřel finančník a také usvědčený pedofil Jeffrey Epstein. Tento muž byl obviněn, že zprostředkovával sexuální služby pro sebe a své mocné přátele, a to i od nezletilých děvčat. O jeho skonu informuje analytička Tereza Spencerová těmito slovy: „Americký miliardář a pedofil, ‚přítel‘ nejvlivnějších osobností (převážně) amerického politického, ekonomického i kulturního ‚nebe‘, byl nalezen mrtvý ve své cele. Podle prvních oficiálních prohlášení bezpečnostních orgánů ‚pravděpodobně‘ spáchal sebevraždu.“ Anketa Jste pro schválení manželství homosexuálů? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 2480 lidí

Epstein se měl ve své cele oběsit. Nicméně, kolem jeho smrti se objevila celá řada otázek a pochybností. Epstein se již pokusil o sebevraždu dříve, takže měl být pod dozorem. Ovšem z tohoto dozoru byl po nějakém čase opět vyjmut. Jak píší média dále, měl být každých 30 minut kontrolován dozorci, ale z nějakého důvodu k této kontrole v osudný den nedošlo. Vzhledem k tomu, že se Epstein již pokusil o sebevraždu, tak také neměl být v cele sám, ale s dalšími vězni. Nicméně, jeho spoluvězeň byl v rozporu s regulemi přesunut jinam. Podezřelé okolnosti budou prošetřovány ministerstvem spravedlnosti a FBI, informuje deník New York Times.

Dle Terezy Spencerové a jiných médií patřili mezi finančníkovy známé britský princ Andrew, bývalý prezident Bill Clinton nebo současný prezident USA Donald Trump. Jak píše Spencerová, den před Epsteinovou smrtí soud zveřejnil prvních dva tisíce stran civilní žaloby proti Ghislaine Maxwellové, Epsteinově údajné „madam“, která měla být placena za to, že jemu a jeho přátelům sháněla děvčátka a celý pedofilní „průmysl“ organizovala.

Spekulací o tom, jak Epstein zemřel a na čí příkaz, se vyrojilo mnoho a mnohá média už mluví o bujení spikleneckých teorií. Televizní stanice CNN už se obula do prezidenta Trumpa za to, že sdílel video komika Terrence K. Williamse. „Zasebevraždil se pod 24hodinovým dozorem? No jasně! Jak k tomu asi došlo? Jeffrey Epstein měl informace o Billu Clintonovi, a teď je mrtvej,“ píše a Williams ve videu dodává: „Když jsem říkal, že skončí mrtvej, tak mi říkali, že jsem konspirační teoretik a že by mě měli vykázat z Twitteru. A teď je mrtvej.“ A tvrdil také, že všichni, kdo měli informace o Clintonových, skončili sebevraždou. „Nic mi vo Clintonech neříkejte, já nechci skončit mrtvej,“ žertoval dále komik.

Died of SUICIDE on 24/7 SUICIDE WATCH ? Yeah right! How does that happen#JefferyEpstein had information on Bill Clinton & now he’s dead



I see #TrumpBodyCount trending but we know who did this!



RT if you’re not Surprised#EpsteinSuicide #ClintonBodyCount #ClintonCrimeFamily pic.twitter.com/Y9tGAWaAxX