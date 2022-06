Smrt Orbánovi, zaznělo od šéfa veřejnoprávní televize. Velvyslanec už je na koberečku, v Maďarsku chtějí hlavu

Zoltan Kovács, státní tajemník Maďarské vlády pro mezinárodní vztahy a mluvčí Úřadu vlády předsedy Maďarské vlády se na svém Twiteeru pozastavil nad slovy Karla Pachnera, jednoho z šéfů rakouské veřejnoprávní televize a rozhlasu ORF.

Pachner si měl na svém facebookovém účtu přát smrt maďarského premiéra Viktora Orbána. Podle jeho mezitím odstraněného příspěvku by byl Orbánův infarkt „rozumná věc“.

(2/2) That the director of @ORF would publish such a statement should disqualify him from his post. His immediate resignation and departure would be the morally appropriate minimum consequence.