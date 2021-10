Smůla: Doktor „p*chcaná mrtvola Zeman“ je v TOP 09 zapsán dobře. A hodně

Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 8% Ne, je to hyenismus 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6454 lidí Podle informací CNN Prima News se totiž od jeho výroků mluvčí TOP 09 rychle distancoval a zároveň popřel, že by Straka byl členem strany.

Pokud ale Straka členem TOP 09 není, tak ještě nedávno jím podle oficiálních zdrojů byl. Níže vidíte záznam o volbách do zastupitelstva plzeňské obce Dobřany (kde se nachází známá léčebna) z roku 2018, ve kterých byl primář Straka zvolen coby lídr politického uskupení Za ještě lepší Dobřany. Navrhující strana: TOP 09. Politická příslušnost? TOP 09.

A není to tak dlouho, co se TOP 09 primářem Strakou aktivně chlubila. „Za TOP 09 jsem kandidoval, neboť jsem letitým členem TOP 09, je to strana mně nejbližší svým programem,“ vysvětloval tehdy Straka na videu, které si strana pověsila na sociální sítě. Lidé v TOP 09 jsou podle Straky čestní a pracovití. Na otázku ohledně svých politických vzorů odpověděl, že si váží nepopulistických politiků, za příklad jmenoval Angelu Merkelovou, Miroslava Kalouska a Víta Rakušana. Na Rakušanovi ocenil jeho noblesní jednání směrem k „hlupákům“. Premiéra Babiše označil primář Straka za „bacil se zhoubným vlivem“.

Primář Martin Straka na propagačním videu TOP 09 z roku 2018. Zdroj: Facebook TOP 09 – Plzeňský kraj

Primář Straka byl TOP 09 mediálně využíván i letos, a to v souvislosti s celosvětovou pandemií koronaviru. I na tu má svůj jasný názor, který byl občanům prezentován v rámci podcastu z dílny TOP 09 s názvem: „Topcast“. „Covid-19 ‚nekosí‘ jen staré a nemocné lidi. Odpírače roušek bych vzal zdarma na prohlídku nemocnice,“ říká Straka v podcastu. „Kdy budeme z nejhoršího venku? A co si doktor Straka myslí o rychlosti očkování? To vše a mnohem více se dozvíte v TOPcastu #14,“ lákala TOP voliče na poslech v březnu letošního roku.

Prostor ale TOP 09 dávala primáři Strakovi i vloni. „‚Postup české vlády nebyl během letní přípravy na druhou vlnu pandemie dobrý. Byl neodůvodněně měkký a populistický. Nebyl založen na názorech expertů, ale zejména na náladě společnosti,‘ říká primář interny Nemocnice Sokolov a náš dobřanský zastupitel Martin Straka k současné epidemiologické situaci,“ chlubila se Strakou TOP 09 v říjnu loňského roku, když kritizoval vládu za její způsob boje s pandemií. Článek si pověsila i na oficiální web strany, k dohledání ZDE.

Jeden z mediálních vrcholů primáře Straky přišel letos v únoru, kdy byl hostem pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Straka tam obvinil premiéra Babiše, že je přímo zodpovědný za smrt několika tisíců Čechů v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. „Každý z nás to sice tak trochu tuší, ale když to řekne takhle napřímo primář, má to zcela jinou váhu. V dnešních Otázkách Václava Moravce to MUDr. Martin Straka, primář interního a covidového oddělení Nemocnice Sokolov a člen TOP 09, sdělil zcela jasně: Andrej Babiš svými kroky v čele vlády zavedl Česko do obrovské krize a co hůř, tyto kroky přímo vedly k tomu, že zcela zbytečně umřelo několik tisíc lidí. A jak premiér se svou nulovou sebereflexí dodal, samozřejmě neodstoupí,“ píše k videu samotná TOP 09.

