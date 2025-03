Smutný vtip. Čína a Česko začnou stavět dálnici. Potkají se u Kolína

„Víte, proč vtip ‚Kdyby se ČR a Čína rozhodly postavit společně dálnici Praha–Peking, potkaly by se jejich stavební týmy u Kolína!‘ není vlastně vtipem?“ napsal na svém facebookovém profilu vojenský analytik Jaroslav Štefec.

V dalším příspěvku pokračoval: „Podíval jsem se blíže na dostupné informace a konstatuji, že to vtip opravdu není. Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovoznilo v roce 2024 podle dostupných informací historicky rekordních 111 km dálnic. Rok předtím to bylo cca 70 km a zhruba stejnou délku nových úseků plánují zprovoznit i letos. Jednalo se o dlouhodobě rozpracované dálnice a dálniční úseky, které se stavěly i několik let. Práce probíhají po částech, používané technologie a stroje byste našli i u počátků stavby dálnice D1. Projekty se často upravují ‚ad hoc‘, je běžné, že konečné náklady vzrostou i několikanásobně.“

Stavební stroje řídí umělá inteligence, využívá navigaci z kosmu

Dále uvádí, že Čína v roce 2024 postavila více než 8000 km dálnic. „Takzvaně ‚z voleje‘, ale samozřejmě na základě velmi podrobných projektů a perfektně zaměřených úseků. S využitím strojů pracujících automaticky, na bázi umělé inteligence, s využitím systémů přesné kosmické navigace. Terénní úpravy probíhají souběžně po celé délce, mosty, sjezdy a nájezdy, čerpací stanice a další doprovodné systémy se také staví souběžně, aby na ně dokončované úseky dálnice (4–6 proudové) plynně navazovaly a umožnily okamžité zahájení provozu. Plánování nákladů je centralizované, jejich překročení bez skutečně objektivních příčin je nepřípustné,“ popisuje Štefec čínskou realitu, která v Česku vyznívá jako sci-fi z hodně vzdálené budoucnosti.

Do Kolína Češi nedojdou, s Číňany se setkají už u Českého Brodu

„Vzdálenost z Prahy do Pekingu je 7469 km, z Prahy do Kolína necelých 70 km,“ konstatuje Štefec. „Kdyby se opravdu začínalo ‚na zelené louce‘ a obě party měly na přípravu stejný čas, vidím to na setkání českého a čínského stavebního týmu spíše někde u Českého Brodu. Ten je zhruba v půli cesty mezi Kolínem a Prahou,“ je Štefec k českým stavařům neúprosný a dodává, že možná by Číňané jako melouch v mezičase při čekání na český tým ještě stihli uvést do původního stavu i zbytky městských hradeb a udělat z nich pořádnou turistickou atrakci. „Když už udržují tu Velkou čínskou zeď,“ konstatuje Štefec.

Osmý div světa

Přidal také video od Amazon Prime , podle kterého se čínská silniční síť pomalu stává osmým divem světa. Zatímco ještě v roce 1988 Čína neměla vůbec žádné dálnice, nyní jich je už 135 tisíc kilometrů, tedy více než v kterékoliv jiné zemi na světě. Od roku 2011 staví Číňané ročně 9500 kilometrů dálnic, a to ve značně komplikovaném terénu. Nové dálnice dokážou překlenout ta nejhlubší údolí. Obyvatelé „země draka“ postavili například i 55 kilometrů dlouhý most.