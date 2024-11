Sněmovní disciplinárka bude řešit Babiše. Kvůli „psychopatu Michálkovi“

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek podal stížnost na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše za výroky během schůze Sněmovny 24. října, svolané z popudu ANO kvůli návrhu na zmrazení platů politiků, kdy Michálka označil za „psychopata a sociopata“, informuje TN.cz.

Do Michálka se Babiš na sněmovním plénu opřel například proto, že sedí v dozorčí radě Státního zemědělského intervenčního fondu. „Proč tam sedíte? Protože jste sociopat a psychopat posedlý Agrofertem. Vždyť jste šel osobně do trestního spisu Čapí hnízdo. Piráti, největší udavači,“ prohlásil tehdy Babiš.

„Ta vyjádření, která zazněla na plénu Poslanecké sněmovny, podle mě nepatří do slušné společnosti, ale nechci to teď komentovat, je to věc mandátového a imunitního výboru,“ řekl Michálek České televizi.

„Nepřekvapuje mě, že pan Michálek zase někam udává. Tu chorobnou posedlost Babišem a Agrofertem vidí každý. Možná kdyby občas vylezl mezi lidi, zjistil by, že lidi řeší úplně jiné problémy. Měl by se jít léčit,“ reagoval Babiš.

Výroky se bude zabývat sněmovní mandátový a imunitní výbor 26. listopadu. Babišovi za jeho výroky na adresu Jakuba Michálka hrozí disciplinární řízení.

Mandátový a imunitní výbor nedávno řešil i výroky šéfa hnutí SPD Tomia Okamury za to, že poslance Jana Bartošku (KDU-ČSL) přirovnal k Hitlerovi. „V minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat, takovej novodobej Hitler je to taky,“ uvedl o poslanci Janu Bartoškovi (KDU-ČSL). Výbor mu za to udělil pokutu 20 tisíc korun. Proti pokutě se Okamura odvolal, a situaci tak bude řešit na plénu celá Sněmovna.

