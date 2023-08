Snižte si zisk... Fialova výzva zvedla ze židle Havlíčka: Jako Jakeš o Zagorové!

reklama

„Všechny změny, které nastaly, nejdou na úkor konsolidačního úsilí," poznamenal Jan Skopeček (ODS). „Byť nejsem zastáncem zvyšování daní, tak jsem rád za to, že je to první vážný pokus s konsolidací veřejných financí něco dělat. Dlouhodobá nerovnováha se nám promítá do vysoké míry inflace a nepřispívá to ani k hospodářskému růstu," dodal.

Jako největší nespravedlnost vnímá Karel Havlíček zvyšování daní. „Jde o kapitulaci nejsilnější vládní strany, která ještě před rokem tvrdila, že daně se zvyšovat nebudou," poznamenal. Pochválil, že noviny se stáhly do 12 procent, na druhou stranu nechápe, proč zůstala ve zvýšené sazbě kojenecká voda.

Skopeček následně zdůraznil, že nejde o celoplošné zvyšování daní. „Daně se často zvyšují velmi málo, aby to ublížilo co nejméně," dodal a zdůrazňoval také to, že náš daňový systém je složitější a v současné době jde de facto pouze o dílčí změny, aby byl systém jednodušší.

„Výsledný konsolidační balíček je kompromis, každý musel v něčem ustoupit. Jako ekonomovi mi také nedělá radost, že máme skupiny, které dokážou prosadit výjimky, ale s tím se potýká každá vláda," poznamenal následně Skopeček a hovořil v této souvislosti o zaměstnaneckých benefitech. Zdůraznil i to, že on sám těžce nese nulovou daň za tichá vína. Havlíček se poté rozhorlil nad tím, že současná vláda je podle něj nejvíce protipodnikatelská ze všech vlád.



Pořad Partie. (Screen: CNN Prima News)

Zelená ideologie

„Energie je stále trojnásobně dražší než byla před dvěma lety. Máme tady největší ceny energií z celé Evropy v přepočtu na kupní sílu," zkonstatoval Havlíček.

Drahé potraviny

Dalším tématem byly drahé potraviny v Česku a to, že lidé často jezdí na nákupy do Polska a do Německa. Premiér Petr Fiala na agrosalonu Země živitelka hovořil o tom, že mu přijde nevkusné, když majitel českých koncernů kritizuje vládu ohledně cen potravin. Mířil tak zjevně na Andreje Babiše (ANO), který se proti tomuto ohradil.

Premiér Fiala (ODS) pak podle Havlíčka při výzvě ke snížení zisku potravinářů mluvil jako kovaný komunista. „Je to nevídané v době porevoluční, co řekl pan premiér. Vzpomínáte si na Milouše Jakeše, když hovořil o tom, že Janda, Zagorová, vydělávají příliš? To je něco podobného," rozhorlil se Havlíček. Inflace je pak podle něj poháněná vysokými cenami energií. To však Skopeček negoval a zároveň hovořil o tom, že premiérova výzva byla logická. „Neříkejme podobné útoky a nesmysly. Náš pan předseda nebyl v komunistické straně," ohradil se mimo jiné také Skopeček a vyzval Havlíčka, aby si udělali pořádek ve vlastní straně.

Oba muži pak závěrem pořadu odmítli zvěsti o tom, že by vznikaly v současné době dohady nad koalicí hnutí ANO a ODS po příštích volbách.

