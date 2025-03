Sobě zvýšili platy, vám zvedli poplatky za ČT. Babiš nenechal zdražení jen tak

Takzvaná velká mediální novela také rozšiřuje okruh poplatníků. Poplatek bude nově činit 205 korun měsíčně. Nově se poplatek bude vztahovat i na zařízení, která mohou přijímat vysílání přes internet, jako jsou mobilní telefony nebo notebooky. Platba zůstane stejná – jedna za celou domácnost.

Poslanec hnutí ANO Patrik Nacher po hlasování sdílel článek ústavního právníka Jana Kudrny, který rozebírá smysluplnost povinného financování veřejnoprávních médií.

„Prošlo navýšení poplatků. Bohužel ve svém důsledku je tato novela medvědí službou pro ČT a ČRo, kdy se tyto média stávají stále více nedůvěryhodná pro větší část veřejnosti. A to je škoda, kvalitní veřejnoprávní média potřebujeme,“ uvedl poslanec ANO Ondřej Babka. „Ministr Baxa místo toho, aby nejprve definoval, jakou ČT a ČRo chceme, a následně dopočítal, kolik to bude stát, přistoupil na hru ČT a ČRo. Ty tvrdili, že k navýšení stačí, že tato ‚kvazi daň‘ nebyla roky zvyšována,“ dodal k práci ministra kultury.

Pirátská poslankyně Klára Kocmanová zvýšení poplatků vítá. „Koncesionářské poplatky se u nás neměnily už 17 let. Náklady na provoz i výrobu obsahu přitom výrazně vzrostly,“ napsala. Podle ní jsou vyšší poplatky potřeba, aby veřejnoprávní média mohla i nadále přinášet kvalitní zpravodajství, dokumenty, investigativní reportáže i vzdělávací obsah. Důležité je to podle ní i proto, abychom nedopadli jako na Slovensku, kde slovy Kocmanové vláda veřejnoprávní média likviduje. „Nechci, aby se stejný scénář opakoval i u nás,“ říká.

Názor Pirátů je ale nejednoznačný. Jakub Michálek přiznal, že on mediální novelu nepodpořil. A podle všeho ani další dva kolegové. „Nemám problém se zvýšením poplatků, ale nechci nové poplatky pro lidi a firmy, co nemají televizi. Fialova vláda se vykašlala na nezávislou kontrolu financí, což je zklamání. Za Piráty jsme veřejnoprávní novinařinu podpořili symbolicky 1 hlasem,“ napsal na X.

Opozice zuří. „Včera zvýšili platy sobě, dnes zvýšili poplatky za televizi a rozhlas vám. Co na tom, že na ČT nekoukáte a ČRo neposloucháte. Máte mobil? Tak plaťte! To vám vzkázala vláda. Pokud se vrátíme do vlády, splníme slib a poplatky zrušíme. Zavedeme kontrolu NKU, kterou vláda odmítá. Nastavíme takové financování, aby veřejnoprávní média byla skutečně nezávislá,“ vyhlásil předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

V senátu, kam nyní velká mediální novela zamíří, lze očekávat problémy. Proti se totiž mohou postavit i někteří vládní senátoři. Jeden z nich, lidovec Jiří Čunek, už dal svou nelibost najevo. „Dobrý hospodář hledá úspory nejdřív u sebe, než natáhne ruku – což pro naše veřejnoprávní média zjevně neplatí,“ zkritizoval Českou televizi a Český rozhlas. „Kdyby mělo zvýšení poplatků aspoň pokrýt zkvalitnění produkce, jenže v poslední době akorát nevěřícně sleduji, jak v Událostech komentují geopolitická témata komici nebo studenti… takže za mě v senátu NE,“ vyhlásil. Reagoval zřejmě na nedávno vysíláné Události, komentáře, kde se v diskusním panelu k roztržce mezi Donaldem Trumpem a Volodymyrem Zelenským vyjadřovali kromě politika Miroslava Kalouska také sestra boromejka Angelika Pintířová, komentátor Jindřich Šídlo a komik a youtuber Jan Špaček.

„Asi to bude kontroverzní, ale moc nemusím psy. Říct to v televizi chtělo fakt hodně odvahy. Ale mělo to smysl. Dostal jsem desítky podpůrných souhlasných zpráv od lidí co to vidí stejně. Děkuji,“ vzkázal svým fanouškům youtuber Špaček a pochlubil se úryvkem z veřejnoprávní relace, kde s Kalouskem, Šídlem a Pintířovou řešil svou averzi ke psům a vytasil se s predikcí, že pokud by do sněmovny kandidoval pes plemene jezevčík, získal by 47 procent hlasů.

