Sobotka a Dolínek. Erik Best po volbách udeřil

ČSSD totálně vybouchla ve volbách do Evropského parlamentu. Americký novinář Erik Best tuší, kdo za to může.

Sociální demokraté po sněmovních volbách 2017 tvrdili, že padli na dno, musí se z toho oklepat a znovu se zvednout k výšinám. V senátních volbách v roce 2018 však ČSSD neuspěla a neobhájila jediný senátorský mandát. A letos ČSSD pohořela u voleb evropských, kde obhajovala 4 europoslanecké mandáty, ale neobhájila ani jeden. Ukazuje se tak, že ČSSD ve sněmovních volbách v roce 2017 rozhodně nedosáhla svého dna.

Anketa Jste spokojeni s výsledky evropských voleb v ČR? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 3780 lidí

Americký novinář Erik Best na svém webu napsal, že za svůj současný krach mohou sociální demokraté poděkovat Bohuslavu Sobotkovi, Petru Dolínkovi a dalším sociálním demokratům, kteří se rozhodli v posledních pár týdnech protestovat pro své vlastní koaliční vládě na občanských demonstracích pořádaných spolkem Milion chvilek.

„Ulice zahřímala. To je alespoň jeden ze způsobů, jak interpretovat výsledky voleb do Evropského parlamentu. Strany zastoupené na protivládních demonstracích (ODS, Piráti, TOP 09/STAN, KDU-ČSL) dohromady získaly 12 z 21 křesel ČR v Evropském parlamentu a prostou většinu 47,38 % hlasů,“ napsal Best.

Ukázalo se tak, že opoziční strany mají i v České republice nezanedbatelnou sílu. Ona síla je navíc podle Besta o to větší, čím víc opozici pomáhá dnes koaliční ČSSD.

„Sociální demokraté ale nedosáhli na nutných 5 % (získali jen 3,95 %) a pomohli tím odsunout Andreje Babiše a spol. do menšiny s 37,56 % hlasů ve volbách. Část zásluh si mohou připsat sociálnědemokratičtí kamikadze Bohuslav Sobotka, Petr Dolínek a Josef Bernard. Obětovali sebe a dost možná i střednědobé vyhlídky své partaje, aby potopili Babišovu loď. Na zítřejších protestech by měli být odměněni hromovým potleskem,“ pokračoval Best.

autor: mp