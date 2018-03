Sobotka se cuká, nechce podpořit spolupráci s Babišem. Může to souviset s OKD, naznačuje obeznámený spolustraník. A Paroubek naložil ještě více

„Po dlouhém mlčení Bohuslava Sobotky k debaklu ČSSD a jeho sebereflexi dnes přišel s názorem svého svědomí - NE vládě s Babišem, ANO principiální levicové opozici. Říkal jsem si, proč to neřekl v Hradci na sjezdu, kam raději vůbec nedorazil, a proč dnes. Třeba je jen náhoda, že právě dnes zasedala sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci OKD. A než bych se pouštěl do ostrých osobních polemik, sdílím raději dnešní článek bývalého předsedy ČSSD a premiéra Jiřího Paroubka,“ uvedl na svém Facebooku Michal Hašek.

A co napsal Jiří Paroubek, na kterého Hašek odkazuje? Expremiér je přesvědčen, že by Sobotka udělal lépe, kdyby ze Sněmovny odešel, aby dál svou stranu nepoškozoval. Připomíná, že právě na čtvrtek bylo naplánováno první zasedání sněmovní vyšetřovací komise k OKD.

Vyšetřovací komise k OKD je podle Jiřího Paroubka ze strany Pirátů a hnutí ANO „nepochybně přímým útokem na Sobotku a jeho hlavního poradce, osobního přítele a advokáta v jedné osobě, Radka Pokorného,“ píše.

„Sobotka by udělal nejlépe, kdyby odešel ze sněmovny tak, aby svou stranu, nezatěžoval svými velkými problémy. Ale to není Sobotkův styl, to všichni víme,“ konstatuje bývalý šéf ČSSD a jmenuje Sobotkovy neúspěchy. „Zašantročit během sedmi let takové politické hodnoty, jak se to podařilo Sobotkovi, je skutečně unikátní a nevídané. Schopnost strategického uvažování Sobotky se vždy blížila k nule. V tomto zaostával o parník za svými politickými partnery i soupeři prezidentem Zemanem a předsedou hnutí ANO Babišem. Sobotka nebyl nikdy schopen vyhodnotit prakticky cokoliv důležitého v české politice správně a nebyl tak schopen zvolit politicky optimální postup,“ kritizuje razantně Paroubek.

K tomu všemu ještě podle jeho slov „své“ straně doporučuje, aby zůstala v opozici a nešla do koalice s hnutím ANO. „To vše v situaci, kdy je sněmovní klub ČSSD v důsledku jeho výběru lidí na předních místech kandidátky díky jeho osobnímu zájmu nemít potenciálně žádné politické soupeře, až na několik málo výjimek, bez zajímavých osobností a výtečných řečníků. Prostě možnost, že by se ČSSD z opozičních lavic stala, s tímto materiálem, kde na všechno dohlíží přes své brýle poslanec Sobotka, vůdčí silou opozice, se limitně blíží nule. Strana nutně potřebuje jít do vlády, aby se zviditelnila. Jiná věc je, zda do vlády půjde pět Sobotků, obrazně řečeno anebo pět Zimolů. Pokud půjde do vlády pět Sobotků, je celá věc ztracena a po podzimních volbách bude ČSSD sčítat jen ztráty a připravovat se na svůj konec. Pokud do vlády půjdou lidé, skutečné osobnosti, které bude Andrej Babiš a zejména česká veřejnost respektovat a jež budou představovat změnu, může se ČSSD ze dna odlepit,“ má jasno bývalý premiér.

„Takže Sobotka by měl přestat škodit a podle možností zmizet z Poslanecké sněmovny a řešit si svůj velký politický i právní problém – kauzu OKD - aniž by zatěžoval ČSSD. Jak to kdysi napsal jeden prozíravý muž, když posuzoval schopnosti Vasila Bilaka, do jeho materiálů: „nepouštět na saka“. Prostě krejčí Vasil Bilak, nebyl schopen ušít slušné sako. A Bohuslav Sobotka není schopen rozumného strategického uvažování. Ať to nechá na nových šéfech strany, Hamáčkovi a Zimolovi, kterým zanechal stranu v úplných troskách. A kteří teď jdou s kůží na trh,“ dodává Jiří Paroubek.

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Ke svému stranickému exšéfovi se později vyjádřil i někdejší letitý poslanec, senátor a vysoký funkcionář ČSSD Zdeněk Škromach. „Slávek se nám vrací. Plný sil a odhodlání pokračovat ve svém přínosném duchu. V rámci hesla: ‚Plán byl splněn a nyní bude i překročen‘. Tak už vím, jak budu hlasovat v referendu, protože si přeji zachránit ČSSD,“ napsal na sociální síti.

