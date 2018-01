Sobotka se přesunul z Prahy do staré bytovky na Moravě. A pozor, prý jde znovu do voleb!

Bohuslav Sobotka, který po podzimních prohraných volbách uhájil alespoň post poslance, se přestěhoval do dvacetitisícového Vyškova. Koupil si byt v omšelé bytovce na Vyškovsku za 2,2 milionu, přičemž dle MF DNES 1,2 milionu financuje hypotékou. Mezi svátky se nastěhoval a přepsal své trvalé bydliště. „To mu mimo jiné umožní pobírat vyšší poslanecké náhrady na další ‚pražské‘ ubytování“, zdůrazňuje MF DNES. V bytě v pražských Stodůlkách byl napsaný do konce roku 2017. Na nákup luxusního sídla za 7 milionů korun zneužil své tehdejší poslanecké náhrady, jak sám přiznal v roce 2009. V bytě v Praze nyní žije jeho žena. Sobotka si pro svůj domov našel „nízkonákladovější“ řešení. „Zatímco většina domů v okolí již má novou fasádu, expremiér bydlí v neopraveném domě se starými vchodovými železnými dveřmi,“ píše MF DNES.

Anketa Zvítězí Miloš Zeman už v 1. kole? Ano 86% Ne, vyhraje až ve 2. kole 5% Ne, prohraje ve 2. kole 6% Ne, ani se do 2. kola nedostane 3% hlasovalo: 2286 lidí

„Jižní Moravu jsem zvolil proto, že odsud pocházím, tento kraj mám rád a zastupuji ho jako poslanec v Poslanecké sněmovně,“ potvrdil expremiér MF DNES svoje angažmá v Jihomoravském kraji. Od roku 1996 má ve Vyškově poslaneckou kancelář. Jak dříve uvedly LN, podle jeho blízkých připadá v úvahu myšlenka kandidovat na starostu v podzimních komunálních volbách. Podle MF DNES šance na zvolení jsou slušné. Ve Vyškově je ČSSD dlouhodobě výraznou politickou silou. Dosahují zde jedněch z nejlepších volebních výsledků. Oficiálně to expremiér popírá. „V komunálních volbách se kandidovat nechystám. Chci se ale více zapojit do práce okresní organizace sociální demokracie,“ potvrzuje oficiální stanovisko Sobotka.

Jaké bude jeho přijetí mezi místní straníky, je otázkou. Současný starosta Karel Goldemund (ČSSD) má totiž v plánu znovu aspirovat na post starosty. O tom, že se Bohuslav Sobotka přestěhoval, se prý dozvěděl náhodou. „Rozhodně to se mnou neprobíral. Nevím, co ho k přesunutí trvalého bydliště vedlo, kdo mu to poradil, ani co bude dále,“ pronesl současný starosta a zároveň naznačil, že žádné oficiální přivítání pro Sobotku se nechystá. „Bavili jsme se o tom, že se přestěhoval, a všichni máme názor stejný – je nám to ukradené,“ řekl pro MF DNES starosta.

Podobné překvapení nad změnou trvalého bydliště panuje i ve Slavkově, kde je expremiér dlouholetým členem. „Pokud by chtěl být na kandidátce u nás, bude se to řešit až v následujících měsících,“ uvedl místostarosta Slavkova Petr Kostík (ČSSD). Ten vyjadřuje kladný postoj k Sobotkovi a pozitivně hodnotí jeho předvolební aktivitu v kraji. To se o ostatních okresech v kraji říci nedá. Zástupci ostatních okresů v Jihomoravském kraji Sobotkovi vyčítají volební prohru. Vyzvali ho dokonce ke složení poslaneckého mandátu, někteří dokonce vyhrožují žalobou, jako například šéf krajské ČSSD Zdeněk Dufek, který chce omluvu za to, že ho Sobotka nazval před několika lety v MF DNES „šíbrem a manipulátorem, vlastně takovým Haškovým jihomoravským kmotrem“.

autor: sla