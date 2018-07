Sociální problémy v Liberci bude řešit takzvaný mikrotým

Liberec vytvořil pro řešení sociálních problémů takzvaný mikrotým, který začal pilotně působit ve Vesci a Doubí. Tvoří ho policista, strážník, asistent prevence kriminality a terénní pracovník města. ČTK to sdělil náměstek primátora pro sociální oblast Ivan Langr (býv. Změna pro Liberec). Vesec a Doubí podle něj patří mezi sociálně nejzatíženější oblasti v Liberci. V budoucnu by mikrotýmy měly působit i v dalších problematických lokalitách Liberce.

Nepůjde o společné hlídky, uvedl Langr. "Hlavní zbraní bude v tomto případě práce v terénu a sdílení informací. Aby se žádné problémy nebagatelizovaly a nenechaly lidově řečeno vyšumět," řekl.

Ve Vesci a Doubí se nachází nejméně tři vyloučené domy v soukromém vlastnictví a k tomu tři komerční ubytovny v režimu sociálních dávek. "Sociální vyloučení na sebe nevyhnutelně váže rizikové jevy včetně antisociálního chování některých jedinců nebo skupin, což samozřejmě místním občanům vadí a snižuje to u nich pocit bezpečí," řekl Langr.



Podle ředitele Městské policie Liberec Ladislava Krajčíka strážníci často narážejí na to, že některé případy jim nepřísluší řešit. "Jako městská policie si umíme poradit se situací, kdy jasně dojde k přestupku danému porušením zákona nebo vyhlášky a tak dále. Potíž ale nastává ve chvíli, kdy se dostaneme například k nepořádku kolem domu nebo ubytovny," uvedl. Takové případy podle něj spadají do sociální práce s lidmi. "Prostřednictvím mikrotýmu proto budeme hledat cestu, jak řešit právě ty nekriminální případy, které narušují soužití v sociálně zatížených oblastech," dodal Krajčík.



Podle náměstka se ale změny k lepšímu projeví zřejmě až po delší době. "Dá se očekávat, že viditelné výsledky neuvidí občané hned, ale až za delší čas," dodal. Mikrotýmy by měly v budoucnu působit i v dalších problematických lokalitách Liberce, podle Langra je připravují pro oblasti Františkov, Jeřáb, Hanychov a centrum.



autor: čtk