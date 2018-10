Šok a hrůza: ČSSD se propadla mimo Poslaneckou sněmovnu. Poprvé

Ukazuje se, že v Česku výrazně posilují pravicové strany. I když nejsilnějším subjektem zůstává hnutí ANO, jeho náskok před ostatními se pomalu snižuje. Průzkum společnosti SANEP příchazí se zajímavou informací, do sněmovny by se podle něj nyní dostalo jen osm stran, pohořela by vládní ČSSD, která by zůstala zcela mimo hru.

Podle aktuálního průzkumu pro televizi Nova by si rok po sněmovních volbách nejvíc polepšila ODS a Piráti - konkrétně o 4,6, potažmo 3,9 procenta. Další opoziční strana - TOP 09 - posílila o 0,6 % a vyhoupla se před lidovce. Odborníci se shodují, že k tomu pomohl i úspěch předsedy strany Jiřího Pospíšila v komunálních volbách. Podle Pospíšila voliči oceňují, když se menší strany dávají dohromady a snaží se vytvořit alternativu vůči hnutí ANO a vůči vládě, ve které jsou komunisté a sociální demokraté.

To sociální demokracie by se, i když těsně, do Sněmovny nedostala. Průzkum říká, že by zíkala jen 4,9 % hlasů. Propad ČSSD je způsobený především tím, že strana dlouho a veřejně řešila personální otázky a další problémy a nesoustředila se na plnění svých programových priorit, míní politologové. Pozice současné vládní koalice by prý navíc kromě absence ČSSD zkomplikovala i slábnoucí podporou hnutí ANO i komunistů, kteří menšinovou vládu tolerují.

Na tyto výsledky průzkumu měly podle slov odborníků značný vliv doznívající komunální volby i témata, o kterých v nich strany mluvily. Celkem v průzkumu zodpovídalo devatenáct tisíc dospělých Čechů, kteří pohlavím, věkem, vzděláním, bydlištěm či příjmy kopírují složení obyvatel České republiky.

autor: nab