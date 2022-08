Solidarita musí být. Když oni nám plyn, my jim elektřinu. Marek Benda vyloučil výstup z burzy

„Jsem na kauzy, které propukají před volbami, a na míru jejich medializace už vzteklý. Jestliže usnesení o zahájení trestního stíhání působí jako beletrie a novináři ho mají zcela zjevně v ten samý den, co ho dostávají obvinění a obžalovaní, nemá to s právním státem a zásadou presumpce neviny nic společného,“ tvrdí o kauze Dozimetr poslanec ODS Marek Benda. Pro ParlamentníListy.cz také odmítl nápad opustit německou burzu s elektřinou i plošné zvyšování daní.

reklama

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 4930 lidí

Na otázku, jak vnímá kritiku prodeje české elektřiny na německé burze, odkud ji Češi zpátky kupují dražší oproti názorům, že je důležité zůstat na společném trhu Evropské unie a být solidární, odvětil, že jde o lidi, kteří tomu zoufale nerozumí. „Samozřejmě že konečnou cenu energie dramaticky zvyšuje burza, protože tam se buduje konečná cena, ale to je jen malinkatý segment, který se musí vyrovnávat – od toho jsou poplatky, které se platí za obchodování na burze. Co bylo nasmlouváno mezi subjekty – na letošek má ČEZ prodáno 90 procent své energie – se prodává za nasmlouvané ceny, nikoliv dnešní,“ uvedl.

Benda: Těžko se můžeme tvářit, že solidaritu bychom chtěli, ale v elektřině ne

„Já se netvářím jako energetický odborník, ale současně vím, že subjektů, které se tam pohybují a snaží se nás ošidit ve svůj prospěch a vyložit situaci tak, aby jeho trhu bylo dramaticky vypomoženo, je tam fakt hodně. Jsou to mluvící hlavy v televizi, od nichž se dá účel prohlášení téměř vždy vysledovat. Nemůžeme nezůstat na burze a odejít, jsme tam 15 let. Nyní jsou energie dražší, ale za situace, kdy je hlavním problémem plyn a kdy je jediné riziko, že tady nebude dostatek plynu, protože nestačíme nahradit zdroje do letošní zimy a potřebujeme solidaritu, se těžko můžeme začít tvářit, že bychom solidaritu chtěli, ale v elektřině ne,“ sdělil Marek Benda.

K nápadům na zrušení stavebního spoření se státním příspěvkem či podporu Čechů s hypotékou řekl, že zatím jde pouze o diskuse a není jasné, které návrhy nakonec budou ke schválení na stole poslanců. „Je to jedna z forem, ale rozhodně nic není hotovo. Nechme ekonomy, ať spekulují a my pak oznámíme, co uděláme,“ podotkl. Na dotaz, co by on sám realizoval proti rostoucím cenám, reagoval: „Co jsou to rostoucí ceny? Vzrostly ceny energií, které umíme ovlivnit jenom omezeně, tam žádný trh není, ty nám rostou dál. A jsou ceny věcí, které jsou běžně obchodovatelné, tomu říkáme hlavní část inflace – potraviny a další, které podle mého názoru rostou mnohem rychleji, než by odpovídalo realitě vstupu, i kdybychom je počítali v plné výši. Ceny obilí jsou na stejné výši jako před začátkem války a stejně je pečivo mnohem dražší,“ upozornil.

Politik občanských demokratů tvrdí, že jediné, co může situaci vyřešit a jak snižovat ceny na trhu, je osvobodit a nesešněrovávat trh. „A to říkám od začátku vládnutí a říkám to i v souvislosti s uprchlickou krizí. Měli bychom využít situace k tomu, abychom provedli částečná deregulační opatření, o kterých jsme se bavili a zrušili zákazy, vyhlášky a další nesmysly včetně těch přicházejících z Evropy jako zákaz plastových brček a podobně. Tam bychom měli přemýšlet, zda není prostor vytvářet svobodnější trh a společnost, kde si tlak veřejnosti poradí lépe než regulace,“ podotkl.

Úspory nelze provést ze dne na den

Podle průzkumu STEM (pro CNN Prima News) si ani čtvrtina Čechů nemyslí, že pětikoaliční vláda dělá v jejich situaci dost, aby jim pomohla. Čím to podle Bendy je? „Protože jim to dnes a denně vtloukají do hlavy média, s tím se nedá nic dělat. Navíc po čtyřech letech Babišovy vlády, kdy byly covidové peníze vždy a na všechno a odsávaly se z rozpočtu, státní rozpočet podle toho vypadá. Musíme na rovinu říci, že státní rozpočet není nafukovací a nechceme dramaticky pokračovat v zadlužování našich dětí. Tak to je, a pokud nám hrozí nějaká krize, budeme se muset uskrovnit,“ vyzval poslanec ODS.

Někteří kritici však tvrdí, že vláda nespoří dostatečně a že zemi ještě více zadlužuje. Co k tomu říci? „Státní rozpočet je jako tanker, který se otáčí velmi pomalu, když jsou mnohé výdaje naslibované. Možná nejhezčím příkladem je zdravotní pojištění, které budeme v pátek projednávat a kde minulá vláda naprosto zbytečně ještě před koncem přilila mnoho miliard do zdravotního pojištění. My se to jen snažíme utlumit, zatím tam rezervy jsou, ale ve státním rozpočtu už rezervy nejsou,“ poznamenal Marek Benda s tím, že vláda se opravdu šetřit snaží. „Rozpočet se schodkem dokázal ministr financí stáhnout o více než 25 procent. Do toho přišla válka a uprchlická krize, takže schodek asi vzroste, ale pořád si myslím, že jsme si vědomi nutných úspor. Jen to nejde všechno z hodiny na hodinu, ani ze dne na den, pokud nechcete lidem škrtat peníze, a to není zejména v dramatické inflaci triviální,“ sdělil pro ParlamentníListy.cz.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připustil, že je dost možné, že k válečné dani dojde: „Ke krytí mimořádných výdajů v situaci útoku Ruska na Ukrajinu. Jinak žádné globální zvyšování daní se za naší vlády nechystá a chystat nebude,“ odmítl Benda.

Poslanec: Jsem vzteklý na kauzy před volbami

Redakci také zajímal jeho pohled na korupční kauzu Dozimetr, kvůli které policisté zatýkali hlavně politiky hnutí STAN a na ně napojené osoby. Marek Benda však varoval před kauzami, které se objevily před volbami. „Jsem na kauzy, které propukají před volbami, a na míru jejich medializace už vzteklý. Jestli si čteme usnesení o zahájení trestního stíhání, které působí jako beletrie, aby se novinářům lépe přepisovalo, a mají ho zcela zjevně – nebudu nikoho obviňovat – novináři v ten samý den, co ho dostávají obvinění a obžalovaní… přijde mi, že to nemá s právním státem, zásadou presumpce neviny a zásadami v trestním řádu nic společného. Pro mě je to strašně velký problém, protože na lidi se má koukat jako na nevinné, dokud soud neřekne, že jsou vinni,“ sdělil poslanec.

„A v takovém stavu žijeme a mě to hrozně zlobí – už dlouhé roky. Naše vláda zažila kauzu Petra Nečase, ze které se vyklubalo velké pšouknutí, ale za to tiskové konference byly o desítkách kilogramů zlata a milionech. Nakonec z toho byly tři nezdaněné kabelky. Přijde mi to strašné a myslím, že to děsivě deformuje politiku. Je nahrazováno spravedlivé trestní vyšetřování a kdo se případně mohl provinit, čelí obskurní skandalizaci, jestli něco udělali,“ domnívá se Marek Benda. Sám netuší, zda zatčení něco spáchali, nebo nikoliv, ale tím, kdo je má soudit, je soud, nikoliv „samozvaní strážci pořádku z řad novinářů“.

Už před lety prý přestal říkat tezi, že pro politiky platí presumpce neviny. „Protože nespravedlivě obviněných politiků, kterým zničili kariéru, bylo už mnoho. Dobrým příkladem je Vlasta Parkanová (bývalá ministryně obrany, obviněná z předražených zakázek, pozn. red.). A zase všichni měli jasno a výsledkem je, že soud po dvanácti letech rozhodl, že se skutek nestal,“ připomněl nedávné rozhodnutí úřadů Benda. Na otázku, zda má ministr vnitra Vít Rakušan a předseda STAN, jeho důvěru, odpověděl: „Moji důvěru má předseda mé strany, případně ministři za moji stranu, ale naprosto respektuji, že STAN nominovalo svého předsedu. Nevidím, že by se cokoliv změnilo touto kauzou, ba možná naopak by člověk měl mít pocit, že pokud by se ministr vnitra snažil ovlivňovat policii, kauza by neproběhla,“ dodal poslanec ODS Marek Benda.

Psali jsme: Okamura řádil ve Sněmovně. Přišel útok na Pekarovou. Už možná za hranou V 75 letech zemřela Hana Zagorová Vondrák (ANO): Nebezpečí kolapsu je více než zjevné Dostálová (ANO): Mladí nemají úspory ani rezervy, zateplovat nemohou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama