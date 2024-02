Sommerová opět na scéně: „Hrůza demokracie. Lidé nečtou zprávy.“ Od Holce přišel trest

Režisérka Olga Sommerová promluvila k současném stavu a o hrůzách demokracie. Nelíbí se jí, že vzdělaný člověk má stejné volební právo jako nevzdělanec, který se o nic nezajímá. Pak se k moci dostávají tací, jako je Andrej Babiš (ANO), který jí doslova bere radost ze života. To je důvod, proč by neměla být referenda a zrušit by se měla i přímá volba prezidenta, uvedla to v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Její výroky šokovaly. „Nádherný duch totality,“ ozval se komentátor Petr Holec. A nechybělo srovnání s Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09).

„Já jsem takový nepřítel referend. Jako brexit, aby občané rozhodovali o tom, jestli vystoupit z Evropské unie, nebo ne. To je přece absolutní nesmysl. Ti lidé nemají informace, proto také ve volbách delegují svůj hlas na politiky, kteří informace mají. Nebo přímá volba prezidenta. To jsme viděli, co to je za hrůzu. „Deset let s Milošem Zemanem bylo ukrutných,“ uvedla dokumentaristka Olga Sommerová v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Povzdechla si i nad časem, kdy byl u moci Andrej Babiš. „A musím říct, že i těch osm let s Andrejem Babišem bylo pro mě taky naprosto zničujících. Já jsem si uvědomila, že ten člověk mi bere radost ze života. Já trpím tím, když se té společnosti lže a když je pošlapávána demokracie, a tudíž i svoboda, protože bez té svobody já nechci žít.“

Na argument, že i Babišovi dala ve volbách důvěru nemalá část lidí, odvětila slovy: „Protože ti lidé nečtou, nečtou knihy, nečtou zprávy, jak se věci mají. Ti lidé se nekultivují, pro ně nějaká pravda a láska vůbec nic neznamená. Tito lidé, když volí prezidenta, poslance do Parlamentu, tak to je hrůza té demokracie, že hlas člověka vědomého má stejnou váhu jako člověka nevědomého,“ povzdechla si Sommerová nad stavem české společnosti.

„Vůbec nevím, jak bych žila, kdyby nebylo demokracie, rovná se svoboda. Čtyřicet let jsem žila v bolševickým režimu a bylo to strašné. Člověk má zároveň srovnání a váží si toho, že může žít ve svobodě,“ uvedla Sommerová, která hovořila o svých přáních, aby Ukrajina vyhrála válku.

Hovořila o svém pětadvacet let starém filmu O čem sní ženy, kterým chtěla poukázat na problémy s demokracií a svobodou slova. „Nesnesla jsem od dětství nespravedlnost. Když jsem dospívala, viděla jsem, že ti kluci jsou nad tom lépe než my holky a co se vlastně děje v té společnosti. Ten film jsem natočila devět let po revoluci. To znamená, že s tou demokracií, svobodou, s tím, že se mohly vzájemně šířit svobodné názory, se nic nedělo, to bylo úplně zapomenuté téma. V roce 1994 jsem natočila film Feminimus po česku, vůbec jsem nevěděla, co to způsobí.

To, že jsme pořád žili v patriarchální společnosti, která vlastně pokračovala od té komunistické, protože komunismus je čistě patriarchální režim, tak jsem to nemohla snést. Ty ženy, které to viděly nebo četly knihu, mě zastavovaly na ulici, a říkaly, jak jim to pomohlo. Doufala jsem, že s generací našich dcer se to změní a změnilo, ale pořád je to špatně,“ pokračovala Sommerová s tím, že rovnost mezi muži a ženami stále neexistuje, například v politice. „Bylo to ale také tím, že jsme se museli srovnat se světem, vstoupili jsme do Evropské unie. Nejhorší je to, co máme v hlavě ten patriarchát,“ dodala.

Na rozhovor na sociální síti zareagoval komentátor Petr Holec, který se neudržel a na adresu Sommerové nešetřil kritickými slovy o totalitě, nabídl i přirovnání k předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové. „Tohle si dejte, to nemá fakt chybu. To je normálně kopie blbosti MPA, jen blonďatá. Je dokonce tak blbá, že ani neví, že jsme měli ke vstupu do EU referendum. Nádherný duch totality, Seznam jede,“ vyjádřil se Holec.

Tohle si dejte, to nemá fakt chybu?? To je normálně kopie blbosti MPA, jen blonďatá. Je dokonce tak blbá, že ani neví, že jsme měli ke vstupu do EU referendum. Nádherný duch totality, Seznam jede?? https://t.co/NpLhEOLlKR — PetrHolec (@PetrHolec) February 22, 2024

Pět měsíců také byla Olga Sommerová opoziční poslankyní, a sice v roce 2021 před parlamentními volbami, kdy se poslaneckého mandátu vzdal Miroslav Kalousek (TOP 09), ve Sněmovně nahradila poslance TOP 09 Dominika Feriho, který složil mandát kvůli obviněním ze strany několika mladých žen ze sexuálního obtěžování a násilí.

V rozhovoru uvedla, že ji nemrzí, že její kariéra v politice byla tak krátká. „To mě tedy opravdu nemrzí. V té době se mi do toho nechtělo jít, museli mě přemlouvat, jsem ale ráda, že jsem tam byla a poznala to zevnitř. Na jedné straně to bylo poznání strašné. Kolegové, se kterými jsem byla v opozici, se mi zalíbili, byla to dobrá zkušenost,“ řekla režisérka Sommerová ke svému působení v dolní parlamentní komoře.

