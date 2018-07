Soros ovlivňuje českou politiku. Jak? Tomio Okamura vysvětluje

„Migrace je plán Evropské unie. Za současného vedení Evropské unie a za současných pravidel, které platí v EU, všichni politici, kteří mluví o tom, že jsou proti migraci, tak dříve nebo později budou postaveni před jasnou otázkou. Buď budou muset kapitulovat a migranty přijímat, nebo říci jasné ne, což znamená konec současné Evropské unie," sdělil úvodem Okamura.

„Andrej Babiš, aby se nyní zalíbil voličům, převzal rétoriku SPD. I on bude postaven před tu jasnou kardinální otázku, jestli bude postupovat podle zájmů EU, nebo jestli řekne jasné ne, což by v současné době znamenalo vystoupení z EU," míní dále Okamura. Vyjádřil se také ke krokům italské vlády, jež podle něj odmítnutím migrantů poukázala na své vlastenectví.

Podle jeho slov nyní nepřichází uprchlíci, ale ekonomičtí migranti. „Německo, Francie i Španělsko porušují současné azylové zákony," poznamenal k současné situaci Okamura. „Nedivím se frustraci občanů Evropské unie," dodal dále lídr SPD.

A co George Soros? „Když se soukromá osoba vměšuje do politiky, je potřeba, aby politici otevřeně přiznali, že s George Sorosem konzultují tyto věci," sdělil Okamura s tím, že Soros ovlivňuje i českou politiku. Jeho neziskové organizace pak podle Okamurových slov dělají štvavé kampaně proti vlasteneckým stranám.

Okamura také zdůraznil, že SPD chce zrušit veškeré financování politických neziskových organizací, a to těch, které propagují EU, islám, multikulturalismus.

„Když EU zjistila, že je odpor proti kvótám, přišla s daleko horší variantou. Chce postupně odebírat národní pravomoci v azylové politice, předávat je na evropskou úroveň," varoval také Okamura.

autor: vef