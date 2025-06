Soudci se citlivým kauzám vyhýbají, připustil Rychetský

Václav Moravec ve svých Otázkách přivítal kromě politiků i bývalého předsedu Ústavního soudu ČR Pavla Rychetského, který se vyjadřoval k bitcoinové kauze.

Rychetský se přitom nijak netajil tím, že v této kauze vidí jasné pochybení na straně státu.

„Tady vidím pochybení veřejné moci, protože ona vrátila pánovi majetek, který evidentně neměl legální původ. Je to skutečně selhání státu, že než to vrátí, nedokáže ta tedy otevřít. Zvláště když je evidentní, že ty prostředky pocházely z trestné činnosti. IT odborníci měli celé roky na to, aby bitcoinovou peněženku otevřeli, zatímco Jiřikovský pobýval ve vězení. „Už fakt, že odsouzený nabízel prostřednictvím svého advokáta státu obchod, tak tam muselo být zřejmé, že na těch discích něco musí být. Tady skutečně stát selhal,“ podotkl znovu Rychetský.

Pár slov věnoval i advokátům, kteří se podle něj mnohdy zabývají např. uložením majetku, kupříkladu v úschově, aniž vědí, na jaký majetek vlastně dohlížejí.

V obecné rovině také konstatoval, že ministr spravedlnosti hraje roli podobnou roli domovníka. Jeho úkolem je dohlížet na to, aby na soudech fungovala elektřina, aby se tam v zimě topilo a tak podobně, aby spravedlnost mohla dostat průchod a nebrzdila ji např. tma v soudních síních. Na ministrovi musejí být soudci nezávislí. Ministerstvo by měl podle Rychetského vést člověk s daným politickým mandátem a odpovědností.

„Trochu to považuji za alibismus,“ shrnul svůj názory Rychetský. „Schovávat se za nepolitického odborníka, kterého dám do politické vlády, to mně připadá trochu komické,“ pravil.

V závěru pořadu také konstatoval, že české soudy nejednají nijak rychle. „Soudcům se nechce soudit,“ posteskl si. A citlivým kauzám se prý soudci obzvlášť vyhýbají.

